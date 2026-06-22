Salah recuerda por qué le llaman el Faraón

No hay un partido en esta Copa del Mundo que no tenga historia. Nueva Zelanda y Egipto, dos selecciones que perseguían su primera victoria en la historia del Mundial, tenían la oportunidad de poner patas arriba el grupo de los empates y poner pie y medio en los dieciseisavos de final. Los Kiwis se pusieron por delante y frustraron a unos faraones que se recompusieron en la segunda mitad y completaron una enorme remontada gracias a los goles de Ziko, Salah y Trezeguet (1-3).

El Grupo G ya se conoce comúnmente como el grupo de los empates. No hace falta explicación. Oceánicos y africanos sumaron un punto en su debut ante Irán y Bélgica, respectivamente, mientras que los Príncipes de Persia y los Diablos Rojos empataron a cero en su segundo encuentro. La igualdad era total: mismos puntos y misma diferencia de goles (0). Y, con este triunfo, Egipto la rompe, se coloca líder en solitario y prácticamente se mete en dieciseisavos.

La ambición era máxima: nunca habían ganado un partido en un Mundial y tampoco habían roto la barrera de la fase de grupos. Los 'All Whites', con tres participaciones en Mundiales a sus espaldas, hicieron gala de su efectividad arriba para sorprender a una despistada Egipto a balón parado. Finn Surman se elevó por encima de los defensores egipcios y cabeceó al fondo de la red un córner botado por el fenómeno viral del torneo, Tim Payne.

Los faraones llevaron la batuta, pero pecaron de claridad para finalizar sus acciones. Además, Shobeir se lució bajo palos para evitar que la renta de los neozelandeses fuese mayor. Ni Marmoush ni Salah acababan de estar finos y no terminaban de marcar diferencias en los metros finales.

El ansia y la prisa mermó a una Egipto que tampoco llegaba a estar del todo cómoda tras la reanudación. Sin embargo, llegados a la hora de partido, un preciso centro de Hany al área encontró la testa de Ziko. Un tanto que marcó un antes y un después en Vancouver: los egipcios se vinieron arriba y los neozelandeses, inexplicablemente, bajaron los brazos.

Histórico Salah

Cinco minutos después, los chicos de Hossam Hassan culminaron la remontada. El tanto llevó la firma de su faraón: Mohamed Salah. Tenía que ser él. Tras una gran combinación con el goleador Ziko, raseó el cuero al palo derecho de Crocombe.

Con su tanto, llegó a tres en las Copas del Mundo y superó a Abdel Rahman Fawzi (dos goles) como máximo anotador egipcio en el torneo.

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El terreno de juego estaba inclinado hacia la meta de los Kiwis y, Trezeguet, revulsivo junto al joven culé Hamza Abdelkarim, asestó el golpe definitivo. La asistencia fue de Mo Salah.