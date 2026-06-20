Saibari disimula con el Bayern y se luce ante Guardiola: "Es un honor"

Ismael Saibari es una de las sensaciones del Mundial. Sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo, en los que ya ha marcado a Brasil (1-1) y a Escocia (0-1), solo han confirmado aquello que aseguraban quienes lo han seguido estos años en el PSV Eindhoven: está para retos mucho más grandes.

El Bayern Múnich quiso anticiparse a los gigantes europeos y trató de fichar al internacional marroquí, nacido en Terrassa, antes de que arrancara el torneo. Varios medios aseguran que el acuerdo está cerrado por unos 50 millones de euros, pero, a falta de oficialización, parece que la operación bávara ha sido magnífica. Eso sí, Saibari no quiso comentar nada sobre el traspaso.

Saibari y Brahim celebran el gol de Marruecos a Brasil / Équipe du Maroc

“Es el mejor momento de mi carrera. Es todo un sueño jugar la Copa del Mundo”, expresó después de firmar su segundo tanto en la competición. “Podemos llegar bastante lejos, pero nos lo tomamos partido a partido”, agregó el mejor jugador del año en la Eredivisie neerlandesa y MVP del partido contra Escocia.

Tras un curso en el que ha marcado 19 goles y ha repartido 9 asistencias en 37 partidos, Saibari, clave para Peter Bosz en el PSV por su polivalencia, intensidad y, claro está, capacidad ofensiva, está siendo una de las piezas fundamentales de la Marruecos de Ouahbi.

Polivalente y potente

Normalmente, y aunque no es delantero al uso, parte desde la punta de lanza, pero su capacidad para caer a banda o aparecer en la base de la jugada para generar peligro le da múltiples posibilidades a unos Leones del Atlas que cuentan con jugadores muy dinámicos y peligrosos en ataque.

Vincent Kompany, que valora mucho a jugadores de su perfil, capaces de interpretar roles muy distintos sobre el verde y con un sacrificio genuino en la presión, tiene claro que debe estar en su Bayern sí o sí. Ante Escocia volvió a dejarlo claro, pero, además de seguir enamorando al belga, también se lució ante su maestro: Pep Guardiola.

El preparador de Santpedor estuvo en la grada del Estadio Boston para seguir el partido y, preguntado por su presencia, Saibari destacó que era todo “un honor” contar con la atenta mirada del exentrenador del Manchester City.

Sin embargo, Saibari sigue centrado en lo suyo: en constatar por qué va tras él el Bayern Múnich y en ayudar a su equipo a cumplir con sus altísimas expectativas. Valoraciones como si merece algún galardón individual “son para el público”, como él mismo valoró.

Después de marcar a Brasil y a Escocia, Saibari, si Ouahbi no lo reserva, podrá ampliar su cuenta goleadora el próximo 24 de junio ante Haití, ya eliminada tras perder ante Brasil y la selección más débil del Grupo C. En Alemania ya se emocionan con él: “Incluso el Bayern lo celebra”, menciona 'BILD'.