Saibari y Brahim: el gol de Marruecos a Brasil con sello español

El primer golpe de Marruecos a Brasil en el Mundial 2026 llevó sello español. Y también catalán. Cuando la selección brasileña comenzaba a hacerse con el control del partido tras un mejor inicio de los africanos, apareció una conexión nacida en España para sorprender a la pentacampeona del mundo: pase de Brahim Díaz, nacido en Málaga, y definición de Ismael Saibari, nacido en Terrassa.

Corría el minuto 21 cuando Brahim encontró un espacio a la espalda de la defensa brasileña con un envío perfecto. Saibari atacó la profundidad completamente solo y resolvió con enorme calidad ante Alisson, picándole el balón para firmar el 0-1. Brasil reaccionó pocos minutos después con el empate de Vinicius, pero el protagonismo ya era para el futbolista marroquí.

La jugada entró además en la historia de los Mundiales. Según una estadística de MisterChip, se trata del cuarto binomio gol-asistencia protagonizado por dos futbolistas nacidos en España que consigue marcar a Brasil en una Copa del Mundo. Antes lo lograron Lángara y Gorostiza en 1934, Lángara y Marculeta también en 1934 e Igoa y Basora en 1950. La diferencia es que, por primera vez, ninguno de los dos representaba a la selección española.

La acción simboliza también la realidad de la actual Marruecos. De los once titulares que presentó Walid Regragui ante Brasil, diez nacieron fuera del país norteafricano y cuatro lo hicieron en España: Chadi Riad, en Palma; Achraf Hakimi, en Madrid; Brahim Díaz, en Málaga; e Ismael Saibari, en Terrassa. Todos ellos eligieron defender la camiseta de los Leones del Atlas y forman parte de una generación que ha consolidado a Marruecos entre las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Historia de superación y objetivo del Bayern

Para Saibari, además, el gol supone una nueva reivindicación en el escenario más grande posible. Nacido en Terrassa en 2001 y de ascendencia marroquí, el actual futbolista del PSV Eindhoven tuvo una infancia marcada por la superación. Una afección congénita le impidió caminar con normalidad hasta los dos años y le obligó a utilizar durante más de un año un dispositivo ortopédico para corregir la posición de sus pies.

La crisis económica llevó posteriormente a su familia a trasladarse a Bélgica, donde continuó su formación futbolística. Su camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo y tuvo que superar varios contratiempos antes de consolidarse como profesional. Sin hacer demasiado ruido, fue creciendo hasta explotar definitivamente en el PSV Eindhoven.

Convertido hoy en una de las grandes estrellas de la Eredivisie, Saibari fue elegido mejor jugador del campeonato neerlandés esta temporada después de firmar 19 goles y 9 asistencias y liderar al PSV hacia un nuevo título liguero. Un crecimiento que no ha pasado desapercibido para los grandes de Europa. El Bayern de Múnich sigue muy de cerca su situación y varios medios apuntan a que el conjunto bávaro intenta adelantarse a una posible explosión definitiva durante este Mundial.

De momento, ya ha dejado su primera huella. Y lo hizo a lo grande: marcando a Brasil en una jugada que nació en Málaga, pasó por Terrassa y acabó celebrando todo Marruecos