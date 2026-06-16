El 'rugir' de Lukaku, el favor de Arabia Saudí a España y el orgullo de Irán: esto es todo lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Tres partidos consecutivos cargados de emociones fuertes. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

El 'rugir' de Lukaku (1-1)

No estaba siendo un partido nada sencillo para Bélgica. Egipto dominó la primera parte y fue el equipo que más peligro generó, hasta encontrar el premio con un gran gol de Emam Ashour. Sin embargo, el encuentro cambió tras el descanso. En el minuto 66 entró Romelu Lukaku y apenas un minuto después ya había sido decisivo para rescatar a los Diablos Rojos. El delantero no marcó, pero provocó que un defensor egipcio se introdujera el balón en su propia portería para firmar el definitivo 1-1.

El favor de Arabia Saudí a España (1-1)

España no tuvo el mejor debut mundialista tras empatar sin goles ante una selección, a priori, de menor nivel como Cabo Verde. Sin embargo, la Roja recibió una buena noticia en el otro partido del grupo. Uruguay tampoco pasó del empate frente a Arabia Saudí, en otro estreno por debajo de las expectativas, lo que permite a España mantener intactas sus opciones de terminar como primera de grupo.

Arabia Saudí se adelantó gracias a un gol de Al Amri antes del descanso, pero Uruguay fue capaz de ofrecer una mejor versión en la segunda mitad y rescató un punto en los minutos finales gracias a un tanto de Maxi Araújo.

El orgullo de Irán (2-2)

En un contexto geopolítico complicado e incluso con restricciones para sus jugadores en territorio estadounidense, Irán sacó a relucir todo su orgullo para igualar en dos ocasiones el marcador ante Nueva Zelanda. Los oceánicos se adelantaron en dos oportunidades, pero el conjunto iraní luchó hasta el final para sumar un valioso punto en su estreno mundialista.

Hoy martes, el menú

21:00 · Francia - Senegal (Grupo I, Nueva Jersey)

(Grupo I, Nueva Jersey) 00:00 · Irak - Noruega (Grupo I, Boston)

(Grupo I, Boston) 03:00 · Argentina - Argelia (Grupo J, Kansas City)

(Grupo J, Kansas City) 06:00 · Austria - Jordania (Grupo J, Santa Clara)

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