Roy Keane ataca al padre de Haaland: "Siempre parece beber durante los partidos"

Roy Keane ha reavivado su histórica rivalidad con Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland, tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026. El exfutbolista irlandés realizó unas declaraciones que dejaron en muy mal lugar al exinternacional noruego.

Tras el encuentro entre Noruega e Inglaterra, Keane insinuó de forma despectiva que Alf-Inge Haaland estaba bajo los efectos del alcohol durante el partido. La polémica surgió después de que el padre de Erling criticara el arbitraje del encuentro, lo que provocó la respuesta del excapitán del Manchester United.

"¿En serio? Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial ahora, pero siento que hoy nos robaron", publicó Alf-Inge Haaland en su cuenta de X , mostrando su indignación por la actuación arbitral.

Keane no tardó en responder durante su participación en el videopodcast Stick to Football. El irlandés restó credibilidad a las quejas del noruego con un comentario que ha generado una enorme revuelo: "Siempre parece beber durante los partidos. Si bebes, ves el juego de una manera completamente diferente".

Con estas palabras, el analista justificó la actuación arbitral y sugirió que el juicio de Haaland estaba condicionado por el consumo de alcohol mientras seguía el partido.

Una rivalidad que viene de lejos

Este intercambio de declaraciones no es algo que haya surgido ahora. La 'enemistad' entre Roy Keane y Alf-Inge Haaland se remonta muchos años atrás cuando ambos se dedicaban profesionalmente al futbol.

En 1997, Haaland acusó a Keane de fingir una lesión cuando el irlandés sufría una grave rotura del ligamento cruzado anterior. Cuatro años después, en un derbi de Mánchester, Keane protagonizó una durísima entrada sobre la rodilla del noruego, una acción por la que fue expulsado y sancionado, y que aceleró el final de la carrera deportiva de Haaland.

El padre de Haaland / X

Con el paso de los años, la tensión no ha desaparecido. Incluso con Erling Haaland convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, Keane ha seguido criticando tanto al delantero como a su entorno.

De hecho, en alguna ocasión llegó a calificar al atacante del Manchester City como un "jugador de cuarta división" por determinados aspectos de su juego.