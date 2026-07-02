MUNDIAL 2026
Los rostros 'VIP' del España-Austria: Puyol, Alexia Putellas o Rosalía
El encuentro de Los Ángeles ha recibido a algunas de las figuras más influyentes de distintos sectores
España se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo. La selección española hizo los deberes frente a Austria, un rival que llegaba con pocas posibilidades de dar el campanazo, y España cumplió. Oyarzabal abrió el marcador y lo cerró, y Pedro Porro también anotó (3-0). Recital. España fue superior y lo reflejó en las estadísticas: más pelota, disparos a puerta y también un juego armónico.
El encuentro se siguió por todo el mundo. Era un partido importante para la selección española, que quería estar en la siguiente ronda a toda costa y es una de las grandes favoritas, junto a Francia, para alzarse con la copa.
El SoFi Stadium de Inglewood reunió a un gran número de personalidades que no quisieron perderse el encuentro. En las gradas se pudo ver a figuras destacadas del deporte, la música y el cine, convirtiendo el partido en un acontecimiento de gran repercusión más allá del terreno de juego.
Invitados de lujo
Entre los asistentes destacó la presencia de Carles Puyol, acompañado por Alexia Putellas y la cantante Rosalía. También acudió el actor Javier Bardem, sumándose a la larga lista de rostros conocidos que siguieron el choque desde la grada.
Otra de las imágenes llamativas fue la de Giorgio Chiellini. El histórico excentral italiano apareció vestido con una americana y mostró un gesto serio durante buena parte del encuentro, reflejando la tensión que se vivía sobre el césped.
Por su parte, Alexia Putellas llamó la atención por su elegante estilismo. La doble ganadora del Balón de Oro femenino completó su 'outfit' con unas gafas de sol negras que combinaron a la perfección con el resto de su vestimenta, acaparando miradas en la grada.
En otro de los palcos también estuvieron presentes David Villa, Fernando Hierro y Míchel Salgado, tres nombres muy ligados a la historia de la selección española. Especial mención merece Villa, el 'Guaje', quien dejó una huella imborrable tanto con España como durante su etapa en el FC Barcelona.
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- La gran apuesta de Deco: más talento emergente
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Todos los caminos llevan a Olise
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Laporta anuncia ventas y confirma la 'operación salida' del Barça
- El Barça ficha a la nueva promesa del fútbol femenino que desafió a los chicos