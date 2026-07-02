Los rostros 'VIP' del España-Austria: Puyol, Alexia Putellas o Rosalía

España se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo. La selección española hizo los deberes frente a Austria, un rival que llegaba con pocas posibilidades de dar el campanazo, y España cumplió. Oyarzabal abrió el marcador y lo cerró, y Pedro Porro también anotó (3-0). Recital. España fue superior y lo reflejó en las estadísticas: más pelota, disparos a puerta y también un juego armónico.

El encuentro se siguió por todo el mundo. Era un partido importante para la selección española, que quería estar en la siguiente ronda a toda costa y es una de las grandes favoritas, junto a Francia, para alzarse con la copa.

El SoFi Stadium de Inglewood reunió a un gran número de personalidades que no quisieron perderse el encuentro. En las gradas se pudo ver a figuras destacadas del deporte, la música y el cine, convirtiendo el partido en un acontecimiento de gran repercusión más allá del terreno de juego.

Invitados de lujo

Entre los asistentes destacó la presencia de Carles Puyol, acompañado por Alexia Putellas y la cantante Rosalía. También acudió el actor Javier Bardem, sumándose a la larga lista de rostros conocidos que siguieron el choque desde la grada.

Otra de las imágenes llamativas fue la de Giorgio Chiellini. El histórico excentral italiano apareció vestido con una americana y mostró un gesto serio durante buena parte del encuentro, reflejando la tensión que se vivía sobre el césped.

Por su parte, Alexia Putellas llamó la atención por su elegante estilismo. La doble ganadora del Balón de Oro femenino completó su 'outfit' con unas gafas de sol negras que combinaron a la perfección con el resto de su vestimenta, acaparando miradas en la grada.

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En otro de los palcos también estuvieron presentes David Villa, Fernando Hierro y Míchel Salgado, tres nombres muy ligados a la historia de la selección española. Especial mención merece Villa, el 'Guaje', quien dejó una huella imborrable tanto con España como durante su etapa en el FC Barcelona.