"Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años": las rosas blancas de Irán contra Estados Unidos

"Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años", declaró Jeff Agoos unos años después del que todavía a día de hoy está considerado el partido con más carga política de la historia de los Mundiales.

A lo largo de las 22 ediciones de la Copa del Mundo disputadas hasta ahora se han vivido muchos ejemplos del poder del fútbol para unir a la gente. En la que tuvo lugar en Francia en 1998, sin ninguna duda, se produjo uno de los episodios más emotivos que se recuerdan. Los futbolistas de Irán y Estados Unidos se rebelaron contra las disputas entre sus respectivos países y protagonizaron un gesto que nunca olvidarán los casi 40.000 aficionados que llenaron las graderías del Stade de Gerland un 21 de junio.

El primer partido entre los combinados nacionales de fútbol de Irán y Estados Unidos pasó de ser un nuevo enfrentamiento entre dos países regidos por sistemas políticos completamente opuestos y unidos por una relación completamente hostil desde la Revolución Islámica de 1979 a una demostración de paz y respeto. El sorteo de diciembre de 1997 en Marsella para definir la fase de grupos del Mundial de Francia, en el que dos bolas que nadie en ninguna cancillería del mundo hubiera querido ver juntas acabaron emparejadas, acabó convirtiéndose en un poderosísimo mensaje de distensión.

Flores contra las órdenes del régimen

Los dirigentes políticos iraníes habían dado instrucciones explícitas a su delegación de que no estrecharan la mano a los americanos. Bajo ninguna circunstancia. La reunión previa entre ambas federaciones y la FIFA duró cerca de una hora, con la organización amenazando con expulsar al equipo del torneo si no aceptaba las normas de protocolo. Los futbolistas del conjunto asiático desoyeron las órdenes del ayatolá y regalaron rosas blancas, un símbolo de paz y pureza en su país, a los estadounidenses. Estos, a su vez, les devolvieron unos banderines en señal de respeto y cordialidad.

El problema de la foto conjunta, que era igualmente espinoso, también se resolvió de un modo realmente emotivo. Fue la delegación estadounidense quien propuso hacerse una foto conjunta antes del partido. Los iraníes salieron de la reunión contrariados, pero esa misma noche aceptaron. Fue la primera vez en la historia del Mundial que dos equipos posaban juntos antes de un partido. Recordando esta escena, de hecho, es cuando el defensa Jeff Agoos pronunció su famosa frase.

La cordialidad sobre el terreno de juego no trascendió en los despachos, pero sí que aprovechó un escenario de máxima expectación para mandar un mensaje al mundo y demostrar que había espacio para el afecto y la simpatía.

El encuentro finalizó con victoria de Irán (1-2). Estili y Mahdavikia marcaron para los asiáticos, mientras que McBride maquilló el marcador en el minuto 87. Fue el único tanto de Estados Unidos en el Mundial de 1998, del que fue eliminado sin sumar ningún punto. Tampoco sellaron el pase para la siguiente ronda sus rivales, pues finalizaron en tercera posición al perder ante Yugoslavia y Alemania.

2026: la política vuelve a escena

Casi tres décadas después, la historia entre Irán y Estados Unidos en un Mundial vuelve a tener más política que fútbol por culpa de la guerra. La selección iraní se ha clasificado para la edición de 2026, que se disputará precisamente en territorio estadounidense, pero su presencia en él ha estado en el aire hasta el último momento. Irán boicoteó el sorteo del Mundial de 2026 en Washington porque Estados Unidos negó las visas a miembros de su delegación. La federación iraní llegó a solicitar a la FIFA el traslado de sus partidos a México, argumentando problemas logísticos y falta de garantías para su delegación.

La polémica también ha tenido un capítulo interno: el delantero Sardar Azmoun, tercer máximo goleador histórico de la selección iraní, no ha sido convocado para el Mundial en una decisión que varios periodistas especializados han calificado abiertamente de política. El conflicto habría comenzado cuando Azmoun publicó en Instagram una fotografía junto al primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, país con fuertes vínculos con Washington, lo que desató la reacción de los medios estatales iraníes.