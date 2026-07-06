Ronaldo señala a Ancelotti como el culpable de la derrota de Brasil: "Ha cometido demasiado fallos"

La sorprendente eliminación de Brasil ante Noruega en el Mundial ha desatado un terremoto mediático, provocando duras críticas del histórico Ronaldo Nazário hacia la gestión de Carlo Ancelotti. A pesar de alinear a estrellas de la talla de Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Neymar, la selección se vio superada por la superioridad colectiva del conjunto 'vikingo'.

La caída del combinado brasileño generó reacciones de inmediato. El legendario exdelantero Ronaldo Nazário no escondió su frustración y señaló directamente al cuerpo técnico en unas declaraciones recogidas por El Debate.

"Tengo que ser honesto, creo que esta eliminación comienza con las decisiones desde el banquillo. Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, pero esta noche cometió demasiados errores. Todavía no entiendo por qué João Pedro no formó parte de esta plantilla; ha tenido una temporada excepcional, está en forma, y Brasil necesitaba un delantero que pudiera ofrecer algo diferente".

Un penalti que pudo cambiarlo todo

La decepción es aún mayor porque Ancelotti disponía de un equipo diseñado, capaz de pelear por el título y conseguir su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, los futbolistas no lograron despuntar cuando más lo requería el torneo. La oportunidad de cambiar el destino del partido estuvo en los pies de Bruno Guimarães, pero el centrocampista no consiguió encajar un penalti decisivo que impidió la remontada de la 'Canarinha'.

Nazário no solo ha criticado duramente a Carlo Ancelotti, sino que también ha mostrado su desacuerdo con la falta de minutos de Endrick en la Copa del Mundo: "Si ves jugar a Endrick, cada vez que entraba al campo aportaba energía, agresividad e imprevisibilidad y pasó la mayor parte del Mundial en el banquillo. No lo entiendo", explicaba Nazário.

El joven atacante de tan solo 19 años cerró su participación en el Mundial 2026 con un rol secundario bajo las órdenes de Ancelotti. No solo Endrick quedó en un segundo plano, sino que Raphinha no pudo lucirse debido a que arrastraba problemas en el muslo derecho desde la fase de grupos frente a Haití.

"No ha sido un buen mundial de Vini"

Nazário no tuvo reparo en apuntar con el dedo a otro de los responsables de la eliminación de Brasil: Vinícius. "No ha sido un buen Mundial de Vinícius y tiene que asumir su responsabilidad. Cuando Brasil le necesitaba, no se impuso y Ancelotti ha cometido demasiados fallos".

Aunque este comentario podría 'cogerse con pinzas' ya que Vinícius Júnior ha cerrado su participación en la Copa Mundial con un registro de 4 goles y 1 asistencia en 5 partidos disputados, consolidándose como uno de los máximos anotadores del torneo antes de la eliminación en los octavos de final.

Haaland deslumbra a Brasil

Lo que está claro es que Noruega está teniendo una participación brillante y que ha acabado con el sueño de la cinco veces ganadora del mundo. "Noruega mereció su victoria y clasificación, y hay que ser claros. Estuvieron organizados, disciplinados y Haaland aprovechó cada error que cometimos".

Nazário lo tiene claro: "Brasil ayudó a Noruega al tomar decisiones pobres antes de que el partido siquiera comenzara. A este nivel, uno o dos errores pueden acabar con tu Copa del Mundo. Esta noche hubo demasiados", concluyó Ronaldo.