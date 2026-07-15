Ronaldo Nazário defiende a Neymar: "No podemos olvidar que viene de dos años de una lesión grave…."

Las consecuencias de un mal resultado en el Mundial suelen ser mucho más importantes que en cualquier otra competición. El sentimiento nacionalista y de pertenencia que genera una competición entre países no lo genera ningún torneo de clubes. Es por ello que, ante un mal resultado, las críticas pueden ser mucho más feroces y que las decisiones posteriores tengan un mayor impacto. La decepcionante eliminación de Brasil en octavos de final ante Noruega (1-2) ha provocado duras críticas y que varios jugadores queden muy señalados; uno de ellos: Neymar.

El crack brasileño fue una de las agradables sorpresas de la lista de seleccionados de Carlo Ancelotti para el Mundial. Sin embargo, su participación en la cita mundialista estuvo muy lejos de lo esperado. Empezó perdiéndose los primeros partidos debido a una lesión muscular. No obstante, cuando ya estuvo a disposición de Ancelotti, tuvo poca participación.

Su minutaje en los 5 partidos que disputó Brasil se redujo a 37 minutos de juego. En los primeros dos partidos fue baja; en el tercer y último de fase de grupos disputó el último cuarto de hora; en dieciseisavos vio el partido desde el banquillo; y en el choque de la eliminación jugó 23 minutos y marcó el solitario gol de Brasil, aunque no sirvió para nada.

La retirada nacional, encima de la mesa

Ante tal decepción, uno de los más afectados fue el propio Neymar. A sus 34 años, era consciente de que casi con total seguridad era su último Campeonato del Mundo. El futbolista terminó entre lágrimas tras el pitazo final y posteriormente dejó una frase que posiblemente marca el cierre de una era. “Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó”, expresó el '10' de 'La Canarinha'.

Raphinha consola a Neymar Jr. tras la eliminación contra Noruega / Tom Weller/dpa

En medio de esta situación, toda una institución del fútbol brasileño como Ronaldo Nazário salió al paso. En declaraciones al medio deportivo 'Tribuna.com', el astro brasileño pidió que no se tomen decisiones en caliente. "No presionen a nadie ni tomen decisiones ahora, no hay necesidad. Nadie necesita resolver nada en este momento", dijo el exjugador de Real Madrid y FC Barcelona.

Asimismo, recordó el calvario que ha vivido Neymar en los últimos años. "No podemos olvidar que viene de una lesión grave que lo mantuvo alejado de las canchas durante dos años. Llegó a este Mundial sacrificándose", argumentó el tercer máximo goleador de la selección brasileña. Y dejó un gran mensaje para la esperanza, incluso para el futuro de 'Carletto': "Pronto volverá a estar motivado y quién sabe, tal vez Ancelotti lo vea como una opción para la selección brasileña".

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Silencio tras el Mundial

Desde la finalización del Mundial para los intereses brasileños, el crack carioca se ha mantenido al margen. Por ahora, se refugia en el círculo más cercano y familiar, digiriendo el fracaso mudnialista mientras debate su futuro. Eso sí, con el apoyo público de leyendas como Ronaldo, su continuidad en la 'Seleçao' gana enteros.