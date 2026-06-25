MUNDIAL 2026
Ronald Araujo, muy difícil contra España
La Uruguay de Marcelo Bielsa prepara el duelo contra la Roja con la posible vuelta del colchonero José María Giménez y seguramente, todavía sin la presencia del azulgrana Ronald Araujo
La selección de Uruguay continúa preparándose para jugar este viernes un encuentro vital frente a España que afrontará con la posible vuelta de José María Giménez al once inicial y nuevamente sin Ronald Araujo.
Este miércoles, ya de madrugada en España, los dirigidos por Marcelo Bielsa trabajaron en Playa del Carmen, donde volverán a hacerlo el jueves en horas de la mañana. Por la tarde viajarán a Guadalajara para jugar allí el último partido del Grupo H contra la selección española. Será a las 2.00 de la madrugada del viernes al sábado.
En un video compartido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este martes se pudo ver a José María Giménez trabajando en el campo.
Sanabria, el damnificado
Quienes no fueron titulares en el empate frente a Cabo Verde hicieron ejercicios físicos y trabajaron con el balón. Allí apareció el central del Atlético de Madrid vestido con un chaleco celeste al igual que otros jugadores como Nicolás De la Cruz o Darwin Núñez.
El jugador corre con opciones de comenzar como titular, lo que llevaría a Mathías Olivera al lateral izquierdo y haría salir del equipo a Juan Manuel Sanabria.
Este miércoles, la AUF compartió un nuevo video del trabajo de los jugadores en México y allí se pudo ver trabajando a Giorgian de Arrascaeta. Sin embargo, días atrás, en conferencia de prensa, Bielsa indicó que tanto el centrocampista de Flamengo como Ronald Araujo están descartados para el partido frente a España.
A cara o cruz contra España
Mientras estaba concentrado con la selección uruguaya en Montevideo, el futbolista de Barcelona viajó a Madrid para llevar a cabo un tratamiento médico por una lesión en el gemelo y retornó el 9 de junio.
Disputadas dos jornadas del Grupo H, España lidera esa zona con cuatro unidades, la Celeste y Cabo Verde tienen dos puntos cada una, al tiempo que Arabia Saudí cierra con una unidad.
En caso de ganar, Uruguay avanzará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, mientras que si empata podría quedar segundo o bajar al tercer lugar.
En caso de perder también tiene la opción de ser tercero, aunque con muy pocas posibilidades de clasificar a la próxima ronda.
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no
- Comunicado de Raphinha: 'Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
- Julián Alvarez cambia las fichas del tablero
- Deschamps estalla por Dembélé: 'Búscate otro objetivo