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MUNDIAL 2026

Ronald Araujo, muy difícil contra España

La Uruguay de Marcelo Bielsa prepara el duelo contra la Roja con la posible vuelta del colchonero José María Giménez y seguramente, todavía sin la presencia del azulgrana Ronald Araujo

Araujo ya prepara el Mundial con la selección de Uruguay

Araujo ya prepara el Mundial con la selección de Uruguay / X

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La selección de Uruguay continúa preparándose para jugar este viernes un encuentro vital frente a España que afrontará con la posible vuelta de José María Giménez al once inicial y nuevamente sin Ronald Araujo.

Bielsa: "Tenemos la obligación de ganar a España"

Bielsa: "Tenemos la obligación de ganar a España"

Bielsa: "Tenemos la obligación de ganar a España" / Perform

Este miércoles, ya de madrugada en España, los dirigidos por Marcelo Bielsa trabajaron en Playa del Carmen, donde volverán a hacerlo el jueves en horas de la mañana. Por la tarde viajarán a Guadalajara para jugar allí el último partido del Grupo H contra la selección española. Será a las 2.00 de la madrugada del viernes al sábado.

En un video compartido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este martes se pudo ver a José María Giménez trabajando en el campo.

Sanabria, el damnificado

Quienes no fueron titulares en el empate frente a Cabo Verde hicieron ejercicios físicos y trabajaron con el balón. Allí apareció el central del Atlético de Madrid vestido con un chaleco celeste al igual que otros jugadores como Nicolás De la Cruz o Darwin Núñez.

El jugador corre con opciones de comenzar como titular, lo que llevaría a Mathías Olivera al lateral izquierdo y haría salir del equipo a Juan Manuel Sanabria.

Jose María Giménez, jugador del Atlético y de la selección uruguya

Jose María Giménez, jugador del Atlético y de la selección uruguya / INSTAGRAM

Este miércoles, la AUF compartió un nuevo video del trabajo de los jugadores en México y allí se pudo ver trabajando a Giorgian de Arrascaeta. Sin embargo, días atrás, en conferencia de prensa, Bielsa indicó que tanto el centrocampista de Flamengo como Ronald Araujo están descartados para el partido frente a España.

A cara o cruz contra España

Mientras estaba concentrado con la selección uruguaya en Montevideo, el futbolista de Barcelona viajó a Madrid para llevar a cabo un tratamiento médico por una lesión en el gemelo y retornó el 9 de junio.

Disputadas dos jornadas del Grupo H, España lidera esa zona con cuatro unidades, la Celeste y Cabo Verde tienen dos puntos cada una, al tiempo que Arabia Saudí cierra con una unidad.

En caso de ganar, Uruguay avanzará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, mientras que si empata podría quedar segundo o bajar al tercer lugar.

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En caso de perder también tiene la opción de ser tercero, aunque con muy pocas posibilidades de clasificar a la próxima ronda.

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