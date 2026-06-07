Romário, exfutbolista, lo tiene claro: "Soy uno de los mejores jugadores de todos los tiempos; me doy un once sobre diez"

Romário da Souza Faria habla con la confianza que da el haber sido uno de los mejores delanteros centros que se recuerda en el fútbol moderno. "Un futbolista de dibujos animados", llegó a calificarle Jorge Valdano en su momento. Capaz de superar defensas con una mirada, un golpe de cintura, un regate antológico. La carrera de 'O Baixinho' tocó el cielo en el Mundial 94, unos meses después de haber vivido el infierno de Atenas con el Dream Team del Barça capitaneado por Johan Cruyff.

Arropado por una generación de futbolistas únicos (Bebeto, Mauro Silva, Dunga, Cafú, Leonardo, Taffarel), la 'Seleçao' de Romário logró en Estados Unidos el que fue su 'Tetra', practicando un juego memorable y que perdurará para siempre por su practicidad y 'jogo bonito'. Posteriormente Brasil se coronó penta campeona en 2002 frente a Alemania en el último éxito mundialista hasta la fecha.

Al margen de sus virtudes con el balón, Romário siempre se ha caracterizado por ser una persona con carácter, por no tener pelos en la lengua: de su etapa como político a su más reciente como comentarista deportivo. "Dejé de jugar en 2006. Este papel de entrevistador me transporta a momentos que viví, especialmente cuando entrevisto a personas de mi generación", confesó el brasileño en una entrevista con el rotativo británico 'The Guardian'.

Mundial 2026

Romário cuenta con una serie de favoritos para alzar el trofeo en el Mundial 2026, que arrancará el próximo jueves día 11. El exfutbolista reconoce que las selecciones señaladas son "Francia, España, Portugal, Argentina, Alemania y Brasil", aunque siembre alguna duda respecto al combinado que entrena Carlo Ancelotti, al que llegó a criticar semanas atrás: "Brasil tiene jugadores que destacan en sus clubes. Juegan muy bien en la Premier League y en La Liga. Son ídolos en sus equipos, pero cuando visten la camiseta de la selección brasileña, no rinden". Aun así, el brasileño admite que si la 'Seleçao' juega al 80% de su nivel tiene muchas posibilidades de ganar el título.

Integrantes del mencionado Dream Team del Barcelona, Romário se deshizo en elogios hacia la figura de Pep Guardiola, quien recientemente comunicó que no seguirá en el Manchester City. "Pep siempre ha sido un hombre con una inteligencia muy diferente a la de un jugador. Trasladó esa cualidad a su carrera como entrenador y por eso es el mejor".

Romário, en un partido con los veteranos del Barça / EFE

A Romário siempre le acompañó una fama de holgazán. Anécdotas varias que podrían ser carne de 'best seller' o de serie de 'Netflix'. "Romário era perezoso. Romário no entrenaba como muchos creían que debía hacerlo. Pero yo marcaba goles. Era una fuerza a tener en cuenta en el campo, y al diablo con el resto. Tenían que aguantarme. Quien no me quisiera, que se aguante", afirma el carioca, que indica que le hubiera gustado de disponer de redes sociales en su época: «Me habrían gustado las redes sociales en mi generación. La gente no se enteraba de las tonterías que hacía. Eso habría sido una pesadilla, pero es parte de la vida. Si las redes sociales hubieran existido en mi época, probablemente tampoco habría hecho tantas cosas malas. Pero las pocas que hice, la gente se habría enterado".

Entre los más grandes

Romário terminó la entrevista mostrando la gran confianza en sí mismo que siempre le ha acompañado. Cuando le preguntaron cómo había alcanzado tanto éxito a pesar de haber desafiado muchas de las normas del fútbol profesional, el exjugador respondió con total naturalidad, colocándose entre los más grandes de la historia. “Me pongo un 11 sobre 10. Me considero uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo y yo”.