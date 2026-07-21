Rodrigo de Paul: "Nuestras sonrisas molestan, nuestras maneras les jode"

La secuelas de la final del Mundial 2026 en la que España se impuso a Argentina (1-0) para conquistar su segunda estrella todavía perduran. Algunos integrantes de la selección albiceleste han estado en el ojo del huracán por su actitud durante y después del encuentro que les midió al conjunto de Luis de la Fuente, y se criticó la reacción a la derrota de varios futbolistas y algunos interantes del staff técnico, como Roberto Ayala. El acto final ha sido el expediente abierto por la FIFA por las agresiones de Paredes, Molina y el propio Ayala y las reacciones, algunas de disgusto, no se hicieron esperar.

La prensa del país austral, y en concreto el diario 'Olé', recogía las reflexiones de Rodrigo de Paul, uno de los integrantes del combinado de Lionesl Scaloni con un largo recorrido en LaLiga y en la Serie A y ahora compañero de Leo Messi en el Inter Miami.

El exjugador del Atlético de Madrid, el Valencia o el Udinese entre otros equipos, no formó parte de la expedición que regresó a Buenos Aires para recibir el consuelo de la afición argentina, pero sí que lanzó un mensaje en el que mostraba su disgusto por el trato recibido por Argentina pues considera que ha sido injusto, fruto de una animadversión a la forma de entender el fútbol por parte de su país.

A través de su cuenta en Instagram, De Paul se disculpaba con sus seguidores por la derrota,asegurando que sentía "el dolor más grande" por no haber logrado la cuarta estrella para Argentina en la final del MetLife Stadium. A pesar de la tristeza, el centrocampista destaca que "con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento".

Y tras los agradecimientos, llegan los reproches al considerar que a lo largo de todo el torneo hubo campañas para desacreditar al combinado de Lionel Scaloni y deseando que no consiguiera el objetivo de ganar la Copa del Mundo. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", se refirmaba De Paul.

El internacional de la albiceleste concluía sus palabras ala afición asegurando que la derrota en la final de Nueva Jersey "me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO".