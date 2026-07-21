Rodri reivindicó al mejor Ferran Torres en público: "Ha sido criticado muchas veces"

Rodri había levantado la Copa del Mundo, había sido elegido mejor jugador del torneo y tenía delante una Cibeles abarrotada. Podía hablar de sí mismo, de su duro camino para llegar al Mundial, del título o de una selección que, a nivel general, acababa de entrar para siempre en la historia del fútbol. Pero el capitán decidió usar el micrófono para reivindicar a Ferran Torres.

No hay otra lectura. Andrés Iniesta, 2010; Ferran Torres, 2026. De Johannesburgo a Nueva York. Contra Países Bajos y frente a Argentina. Le pese a quien le pese. El futbolista del Barça fue el héroe de la segunda estrella de España, y eso no se lo podrá arrebatar nadie. Ni siquiera las críticas.

De eso se acordó Rodri, consciente de que su compañero no había tenido un torneo fácil. No se libró de las críticas, y las redes convirtieron en meme su rezo para que el gol que había marcado ante Arabia Saudí acabase subiendo al marcador y le permitiera ganar algo de confianza. Pero no sucedió, porque la historia le tenía preparado algo mucho más grande. Un zurdazo en el minuto 106 que hizo explotar de alegría el MetLife Stadium.

Ferran Torres, otro gol para la historia / EFE

Con el micrófono en la mano, el centrocampista madrileño no dudó en concederle un momento de protagonismo a Ferran y aprovechó también para ajustar alguna cuenta: "Me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo y muy especial para mí. Quizá ha sido criticado muchas veces injustamente. Hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar todos juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!", mencionó mientras toda Cibeles se animaba a cantar con él.

Ferran sonreía, visiblemente emocionado, mientras recibía quizá el reconocimiento más sincero de todos, el de un vestuario que había convivido con él durante esos casi 50 días y que sabía mejor que nadie cuánto había sufrido para llegar hasta allí. Rodri lo instó a hablar, pero, un poco avergonzado, consiguió posponer el momento escondiéndose entre sus compañeros.

Fue titular en el estreno ante Cabo Verde, favorecido por la ausencia de Lamine Yamal, pero estrelló una ocasión clarísima contra el larguero y el encuentro terminó 0-0. Aquel error alimentó de inmediato el ruido alrededor de un futbolista que lleva años conviviendo con las críticas, pese a que todo el mundo que lo conoce de cerca destaca siempre todo lo que aporta sobre el césped.

En el segundo encuentro, frente a Arabia Saudí, perdió la titularidad. España ya ganaba con comodidad cuando Ferran entró después del descanso. El equipo acabó imponiéndose por 4-0, pero él necesitaba su propia victoria. La encontró en el minuto 91. O eso creyó.

Ferran recibió el pase de Pedro Porro y mandó el balón a la red. Mientras el VAR revisaba la jugada, las cámaras captaron al delantero implorando que el tanto subiera al marcador. Necesitaba romper la sequía, sacudirse la ansiedad y recuperar la confianza.

Desde entonces, Ferran no volvió a ser titular. Luis de la Fuente siguió utilizándolo como revulsivo, convencido de que llegaría su momento, pero el delantero avanzó por el Mundial con la obligación de estar preparado, aunque los minutos fueran escasos. Y, como siempre, lo estuvo. En el momento justo. En la final contra Argentina. El resto ya lo saben todos, porque es historia del fútbol español.