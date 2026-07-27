Rodri Hernández: "Mi padre siempre quiso que hiciera un intercambio en una escuela secundaria estadounidense durante un año. Pero mi sueño de jugar al fútbol lo hizo imposible"

Quién conoce a Rodri, sabe que es un jugador especial. El centrocampista español, poseedor de un Balón de Oro, siempre ha sido un jugador que ha destacado por su inteligencia dentro del campo, en el pivote, pero detrás de esa imagen de futbolista diferente, sin redes sociales, hay una historia detrás, donde la educación fue el pilar de su crecimiento y mejora dentro del césped.

Rodri vive un momento precioso en su carrera. Viene de ganar el Mundial con España, el premio al MVP del torneo y ahora todo apunta a que regresará a España, algo que quería hacer desde hacía tiempo. El Real Madrid se ha interesado en el jugador y todo apunta a que se terminará ejecutando el traspaso.

El pivote saldrá del conjunto inglés tras llegar en verano de 2019, procedente del Atlético de Madrid, y desde entonces se ha convertido en una pieza imprescindible para Pep Guardiola. A lo largo de siete temporadas en el City, ha evolucionado hasta ser considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, con varias Premier League en su bolsillo y la histórica Champions 2023, contra el Inter, con gol precisamente suyo.

"Cuando marqué el gol en la final de la Champions League en 2023, no fue un cálculo. Fue una sensación, fruto de 20 años de fútbol, desde que jugaba en el jardín. El segundo antes de que Bernardo centrara, estaba muy lejos de la jugada. En la repetición televisiva, ni siquiera se me ve. No había ninguna posibilidad de que el balón me llegara. Debería haberme quedado quieto. Pero di un paso hacia adelante, hacia el área. No sé por qué. No lo pensé. Porque nueve de cada diez veces —quizás noventa y nueve de cada cien— cuando Bernardo centra, el balón no va a venir hacia mí", contaba Rodri en una entrevista con The Players' Tribune.

Una vida americana

Rodri recuerda que la educación ocupó un lugar fundamental en su familia y que su padre soñaba con que viviera la experiencia de estudiar durante un año en un instituto en los Estados Unidos. Sin embargo, aquel proyecto nunca pudo hacerse realidad porque, como él mismo reconoce, "mi padre siempre quiso que hiciera un intercambio en una escuela secundaria estadounidense durante un año. Pero mi sueño de jugar al fútbol lo hizo imposible", afirmaba.

Con apenas 14 años, pese a no poder hacer el 'intercambio', tuvo la oportunidad de viajar a Connecticut para ir a un campamento de verano. Para un adolescente madrileño, la experiencia fue como entrar en una película de Hollywood: un enorme lago, canoas de madera, tiendas de campaña, hogueras y los tradicionales 's'mores' (un postre que consiste de malvavisco tostado y chocolate intercalado entre dos piezas de graham crackers. Los s'mores son populares en los Estados Unidos y Canadá, y son tradicionalmente cocinados sobre una fogata). Sin teléfonos móviles ni conexión a internet, Rodri tuvo que adaptarse a un entorno completamente diferente mientras intentaba comunicarse con su limitado inglés y hacer nuevos amigos.

El capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, levanta el trofeo de campeón del mundo de 2026 tras derrotar (1-0) a Argentina en la final en Nueva Jersey (Estados Unidos). / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Renunció a la vida adolescente para centrarse en el entrenamiento

Su pasión por el fútbol quedó patente desde el primer día. Mientras sus compañeros estadounidenses querían jugar al fútbol americano, él insistía una y otra vez en organizar un partido de fútbol. "Siempre decía: 'Vale, chicos, ¿cuándo vamos a jugar al fútbol?'", recordaba entre risas. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma: "'No estamos jugando a soccer, amigo'", una anécdota que ahora contaba con humor.

Ese verano coincidió además con el Mundial de Sudáfrica 2010, un factor que convirtió su estancia en una auténtica montaña rusa emocional. Sin acceso a internet, dependía de los monitores para conocer los resultados de la selección española. Incluso llegó a pensar que le estaban gastando una broma cuando le dijeron que España había perdido ante Suiza. Días después pudo seguir el camino de España hasta la gran final contra Países Bajos.

Rodri consiguió ver aquel histórico partido en un PC gracias a una conexión en medio del bosque. Cuando Andrés Iniesta marcó el gol de la victoria, estalló de emoción. "Empecé a gritar, salí corriendo y di vueltas al lago a toda velocidad. Los estadounidenses pensaban que estaba loco", explicaba en The Players' Tribune, sobre una celebración que jamás olvidará.

Rodrigo Hernández en el partido ante el Estrella Roja / AFP

Esa pasión nunca estuvo reñida con los estudios. Cuando fichó por el Villarreal, mantuvo el compromiso adquirido con sus padres y se matriculó en la Universidad Jaume I. Vivió en una residencia de estudiantes como cualquier universitario, asistía a clase por las tardes y entrenaba por las mañanas. Mientras muchos compañeros salían de fiesta, él prefería descansar para rendir al máximo en los entrenamientos, una disciplina que terminaría marcando su carrera profesional.

La pieza indispensable de su vida

La etapa universitaria también marcó su vida personal. En la residencia de estudiantes conoció a quien hoy es su esposa, que estudiaba Medicina, y cuya influencia fue decisiva para mantener los pies en la tierra mientras su carrera futbolística despegaba. "Ella siempre me ayudó a mantener los pies en la tierra. 'Oye, cálmate, ¿eh? Cálmate. Es fútbol'", recuerda Rodri. La distancia que ambos tuvieron que afrontar durante años por su profesión les llevó a mantener el contacto con videollamadas constantes, una rutina que el centrocampista mantuvo incluso después de los partidos con el Manchester City, para sorpresa de algunos de sus compañeros de vestuario.

Rodri también recuerda con humor una costumbre que llamaba la atención en el vestuario del Manchester City. Tras cada partido, independientemente del resultado, llamaba por videollamada a su novia durante el trayecto en autobús. "Cuando hablo con mi novia es como si mi cerebro volviera a la universidad. Vuelvo a ser Rodrigo", explica. Esa naturalidad sorprendía a compañeros como Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, que no dudaban en bromear con él: "¡Hombre, no puedes hablar así en el autobús! ¡Pep te puede oír!". Pese a las risas y las quejas de sus compañeros, Rodri nunca dejó de mantener esa rutina, convencido de que era la mejor forma de mantener los pies en la tierra.

Rodri Hernández, en la gala junto a su pareja, Laura Iglesias / EFE

Una vida de pocos lujos

Durante aquellos años llevó una vida muy alejada de los lujos que suelen asociarse a los futbolistas de élite. Iba en bicicleta y tranvía hasta conseguir ahorrar para comprar un coche de segunda mano. Incluso cuando empezó a debutar en Primera División, muchos de sus compañeros de residencia tardaron en creer que aquel estudiante tranquilo era el mismo jugador que aparecía en televisión enfrentándose al Barcelona. Aquella etapa universitaria también le permitió conocer a quien más tarde se convertiría en su esposa, una futura médica que, según él, siempre le recordaba: "Oye, cálmate. Es fútbol".

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Con el paso por el Atlético de Madrid y, posteriormente, por el Manchester City, donde llegó en 2019, Rodri fue completando su evolución hasta convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo junto a Pep Guardiola. Sin embargo, asegura que nunca ha perdido la esencia que le inculcaron sus padres: valorar la educación, vivir con humildad y entender que el éxito se construye tanto con los triunfos como con los fracasos. "Toda mi vida he vivido entre dos mundos. Uno, el del fútbol; el otro, el del mundo real", concluía. Un 'tipo' especial.