FAMOSOS
Rodri Hernández, sobre su infancia: "Con 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día"
El futbolista del Manchester City explicó en un texto escrito para 'The Players Tribune' cómo vivía cada partido
Rodri Hernández vuelve a estar en el punto de mira después del gran Mundial que ha firmado con España, donde la FIFA le otorgó el premio al Mejor Jugador del torneo, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El Real Madrid podría estar atento a su situación en el Manchester City, debido a que sería una pieza que encajaría ideal en el esquema de José Mourinho, aunque Florentino Pérez tiene dudas sobre su incorporación.
El mediocentro español es un futbolista poco habitual de esta época contemporánea, pues no tiene redes sociales y mantiene un perfil mediático bajo. Su único objetivo es rendir al máximo nivel sobre los terrenos de juego, algo que le ayudó a ganar el Balón de Oro en 2024.
Una de las claves del éxito del futbolista del Manchester City reside en la infancia que vivió junto a su familia, ya que siempre le inculcaron la importancia de mantener los pies en el suelo.
Desde muy pequeño comenzó a jugar al fútbol, aunque al principio lo hacía simplemente para divertirse con sus amigos.
En un texto escrito para 'The Players Tribune', el ex del Atlético de Madrid relató cómo vivía cada partido: "Con 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día". Una reacción que no acababan de entender sus padres, Antonio Hernández y Elena Cascante.
No solo se pasaba todo el día jugando a fútbol, sino que también lo consumía, tal como reconoció en una entrevista a 'El País': "En mi casa estaban hartos de que yo viera tanto fútbol".
Empezó a formarse en el Rayo Majadahonda antes de fichar por la cantera del Atlético de Madrid. Sin embargo, a los 17 años se marchó al Villarreal, donde llegó a un acuerdo con su familia: debía seguir estudiando.
Estudió ADE en la Universitat Jaume I de Castellón y no fue nada fácil, debido a que tenía que compaginar los estudios con los entrenamientos, a los que iba en bici hasta el tranvía, subía la bicicleta y después volvía a pedalear hasta el entrenamiento.
Finalmente, le pidió dinero a su padre para comprarse un coche barato: un Opel Corsa de segunda mano. "Mis compañeros se burlaban de mí, pero a mí me encantaba", reconoció. Fueron unos inicios complicados, pero el esfuerzo ha valido la pena.
- Rodri pasará por el quirófano sin fecha establecida de regreso
- Arabia Saudí vuelve a la carga: Trincão, Summerville... ¿y Dembélé?
- La postura del Barça por el futuro de Barcola
- Álex Baena, sobre su encuentro con Pedro Sánchez: '¿No tenéis otra mentira?
- La IA aconseja al Barça: estos son los delanteros que podría fichar si no llega Julián
- Lío a la vista con De Jong: el Barça podría darle la baja de larga duración si se confirma su lesión
- Comunicado médico de Frenkie de Jong con pésimas noticias para el Barça
- Duro mensaje de De Jong tras el anuncio sobre su lesión: 'Me dijeron que era una lesión leve