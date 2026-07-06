Rodri avisa al Mundial: "¿Nuestro techo? Tenemos mucho margen de mejora"

La mejora de España se explica, entre otras cosas, por el paso adelante que ha dado Rodrigo Hernández. El Balón de Oro español empezó el Mundial mal, como la Selección de Luis de la Fuente, pero poco a poco está mostrando un nivel más cercano a su mejor versión, y eso solo son buenas noticias para España.

La Roja ya está en cuartos de final después de eliminar a Portugal en un partido muy disputado, con pocas ocasiones, pero que cayó del lado español gracias a un Mikel Merino que ya fue clave en la Eurocopa con el gol ante Alemania que dio el billete a la final. Parece que le ha cogido el gusto a marcar goles importantes con De la Fuente.

DALLAS (United States), 06/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. (España) EFE/EPA/SAM WASSON / SAM WASSON / EFE

“Era un partido de madurarlo. Portugal defiende muy bien en bloque bajo y es muy buena en transiciones. Tienen jugadores de altísima calidad. Reivindico a Mikel Merino, porque no es fácil entrar como él”, analizó Rodri, a pie de campo, tras el pitido final.

Rodri, junto a Cristiano durante el Portugal-España de cuartos de final del Mundial / EFE

“España y Portugal somos dos equipos parecidos, que quieren el balón y tienen personalidad. Son los pequeños detalles los que han marcado la diferencia; así lo pensaba y así ha sido. En la primera acción que hemos encontrado por dentro ha venido el gol. Es un aprendizaje para los próximos partidos. Hay que mejorar la finura, porque somos muy buenos por dentro”, señalaba Rodri sobre el peligro de España en la zona de tres cuartos.

Así llegó el gol. Ferran Torres recibió entre líneas, pudo girarse, filtró un gran pase a Mikel Merino y el navarro no falló ante un Diogo Costa que se abrió de piernas para hacer pequeña la portería. “¿Nuestro techo? Hay mucho margen de mejora aún. Ahora toca descansar bien para estar bien a nivel físico, que es muy importante. Lo hemos dado todo”, sentenciaba un Rodri que cada vez aporta más a España. Próximo rival: Estados Unidos o Bélgica.