Rodri: "Ante Argentina será un partido diferente, más físico y de duelos"

El capitán tomó la palabra. Rodri quiso aparecer en la rueda de prensa previa a la gran final del próximo domingo. Tras cuajar un partidazo ante Francia en semifinales, el capitán habló con seguridad y firmeza de las opciones de España. Con respeto al rival, a Argentina, a la que definió como “el rival a batir”.

El del City ha ido claramente de menos a más en este torneo. Es la extensión de Luis de la Fuente en el campo. “Venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto un equipo madurar los últimos años. Dije en su día que esta generación iba a dar que hablar. Contentos del camino del equipo, pero no nos paramos ahí, esto va mas allá. Reto bonito para hacer mas grande a una generación”, comentaba el ‘capi’.

Ambiente

Añadía, sobre si espera más presencia de aficionados argentinos en las gradas, que “el apoyo es importante, pero el partido se disputa en el campo. Hemos tenido un recorrido con estadios con muchísimas camisetas de España. Hemos sentido el apoyo. No sé cómo sera el domingo, daremos todo por nuestra gente”.

Acerca de cómo definiría las virtudes y los defectos de España, el del City dijo que “como todos los equipos, tenemos fortalezas y debilidades, es importante conocer las suyas. Somos un equipo muy completo y difícil de batir. Manejamos muy bien nuestra área y la rival. Tenemos pocas debilidades”.

Saber jugar

”Va ser un test perfecto para determinar si somos capaces de levantar esta copa del Mundo ante el rival más en forma. Ya dije que había que tener más ganas de ganar que miedo de perder. Y eso haremos”, dijo acerca del discurso que dio al grupo antes de medirse con Francia.

Sobre el rival y la figura de Messi, aseguró que “Argentina es mucho mas que Messi, ha demostrado ser un equipo muy completo. Somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva. Y remató: “El mérito que conlleva llegar a dos finales de Mundial. Habla de un proceso, de crecimiento, rendimiento, de ser la selección más en forma y el rival a batir. Mucho merito. Creo que el domingo sera partido diferente, más de duelo, más fisico".