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MUNDIAL 2026

Roberto Martínez supera a Del Bosque y se convierte en el técnico español con más victorias en los Mundiales

El actual seleccionador de Portugal alcanza su octavo triunfo mundialista y también rompe el récord nacional de participaciones en la historia del torneo, sumando ya tres fases finales disputadas

Roberto Martínez sonríe a cámara antes del partido contra el Congo

Roberto Martínez sonríe a cámara antes del partido contra el Congo / EFE / EPA / MIGUEL A. LOPES

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SPORT.es

Roberto Martínez ha entrado este martes en las estadísticas al convertirse en el entrenador de nuestro país con más victorias en la máxima competición de selecciones.

Con el reciente triunfo al frente del combinado de Portugal ante Uzbekistan, el técnico de Balaguer ha alcanzado la histórica cifra de ocho partidos ganados en los Mundiales, superando así el registro de siete victorias que hasta ahora ostentaba Vicente del Bosque.

Una trayectoria de éxito internacional

De los ocho triunfos que ahora coronan su palmarés mundialista, siete los consiguió durante su brillante etapa dirigiendo a la generación dorada de Bélgica, combinado con el que logró alcanzar un meritorio tercer puesto en Rusia 2018.

A este bagaje acumulado se suma ahora su primera victoria sentado en el banquillo de Portugal, logrando el hito de las ocho victorias en un total de doce encuentros disputados. Por su parte, la leyenda de Vicente del Bosque, cimentada con aquel inolvidable título en Sudáfrica 2010, quedó fijada en siete triunfos conseguidos en apenas diez encuentros dirigidos con La Roja.

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Récord absoluto de participaciones

Pero los récords no se detienen ahí para el preparador catalán en esta cita mundialista. En este mismo torneo, Roberto Martínez ha sumado otro hist, siendo el técnico español que más fases finales de un Mundial ha disputado. Esta edición marca su tercera participación dirigiendo en el torneo más prestigioso del planeta

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