Roberto Martínez supera a Vicente del Bosque y se convierte en el entrenador español con más victorias en los Mundiales

La liberación de Cristiano Ronaldo fue compartida. El astro portugués estrenó su cuenta goleadora por partida doble ante Uzbekistán y comandó a su equipo en el debut mundialista de esta edición, con un contundente 5-0 para acallar muchas críticas. El actual jugador del Al Nassr se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo distintas, pero no fue el único que rompió récords durante la tarde de ayer.

Roberto Martínez, su entrenador, se convirtió en el técnico español con más victorias en la historia de los Mundiales. El seleccionador de Portugal alcanzó su octavo triunfo en una Copa del Mundo ante los uzbekos y superó a Vicente del Bosque, artífice de la conquista del único Mundial de España, el de Sudáfrica 2010, que hasta ahora compartía con él este honor.

Del Bosque, exseleccionador de España / EFE

El preparador catalán sigue ampliando una trayectoria mundialista que comenzó al frente de Bélgica, selección a la que dirigió en las ediciones de 2018 y 2022, al mando de una de las mejores generaciones de los Diablos Rojos. Ahora, desde enero de 2023, dirige a Portugal, con quien disputa su primer Mundial.

Con la selección belga logró siete victorias en doce encuentros, además de dos empates y tres derrotas. Con Portugal, el triunfo ante Uzbekistán le permitió superar definitivamente la marca de Del Bosque, campeón del mundo con España en 2010.

De Balaguer al mundo

Pero el técnico de Balaguer ya había hecho historia antes al convertirse en el entrenador español con más participaciones mundialistas, por delante de Javier Clemente y del propio Del Bosque. Ahora añade otro registro destacado a su carrera: ocho victorias en fases finales de la Copa del Mundo.

Roberto Martínez chilla a algún jugador de Portugal mientras en la banda espera Gonçalo Ramos para entrar al campo en el Portugal-Congo. / EFE

Javier Clemente dirigió a España en los Mundiales de 1994 y 1998, con un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas en ocho partidos. Vicente del Bosque, entre 2010 y 2014, sumó siete triunfos y tres derrotas en diez encuentros.

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Desde que asumió el banquillo de Portugal en enero de 2023, Martínez ha dirigido 40 partidos, con un balance de 28 victorias, siete empates y cinco derrotas, lo que supone un porcentaje de triunfos del 70%. Ese registro le sitúa como el seleccionador con mejor promedio de victorias en la historia del combinado portugués.