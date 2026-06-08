Robert Martínez, el seleccionador de récord que guía a Portugal

Robert Martínez continúa acumulando logros al frente de Portugal. El seleccionador de las 'quinas' alcanzó la cifra de 100 goles dirigidos con la selección lusa tras el triunfo por 2-1 frente a Chile en el amistoso disputado el pasado sábado, un nuevo registro que refuerza el impacto de su etapa desde que asumió el cargo en enero de 2023.

Además de alcanzar el centenar de tantos, el técnico de Balaguer estableció un nuevo récord de precocidad al convertirse en el técnico portugués que menos partidos ha necesitado para lograrlo. El español llegó a la cifra en apenas 39 encuentros, superando las marcas de António Oliveira (43), Luiz Felipe Scolari (46) y Fernando Santos (52).

Con estos números, el actual seleccionador se incorpora al exclusivo grupo de entrenadores que han superado los 100 goles al mando de Portugal. La clasificación histórica sigue encabezada por Fernando Santos, con 226 tantos, por delante de Scolari (144), António Oliveira (102) y el propio Martínez, que ya alcanza los 100.

La capacidad ofensiva se ha convertido en una de las grandes características de la selección portuguesa bajo la dirección del técnico catalán. Desde su llegada, el equipo firma una media de 2,56 goles por encuentro, el mejor registro conseguido por un seleccionador en la historia del combinado nacional.

Los éxitos de Martínez van más allá de la faceta goleadora. También posee el porcentaje de victorias más alto entre todos los seleccionadores portugueses, con un 69,23 %, superando a Humberto Coelho (66,7 %) y a Otto Glória (63,3 %).

Cuando tomó las riendas del equipo tras la salida de Fernando Santos, Robert Martínez encontró una generación liderada por Cristiano Ronaldo y acompañada por figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves y Rúben Dias. Bajo su liderazgo, Portugal conquistó la Liga de Naciones de 2025 y afronta el Mundial de 2026 con la ambición de luchar por el título.

Después de una exitosa etapa de seis años al frente de Bélgica, el técnico español se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol portugués contemporáneo. Sus resultados reflejan una combinación de eficacia ofensiva, competitividad y regularidad que ha permitido a Portugal mantenerse entre las selecciones más fuertes del panorama internacional y ser una de las candidatas a coronarse campeona en el Mundial 2026.