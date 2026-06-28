Roberto Martínez, seleccionador portugués, recuerda a Diogo Jota: "Queremos ganar el Mundial por él"

Portugal cerró la fase de grupos con un empate ante una Colombia incómoda, pero Roberto Martínez salió satisfecho de la sala de prensa. "Para nosotros y para Colombia fue un partido fantástico, dos equipos que querían ganar", arrancó el seleccionador, que puso en valor la exigencia del duelo: "El tercer partido podía haber sido una formalidad, pero queríamos llegar a la portería. Estoy satisfecho de la intensidad defensiva".

El técnico reconoció, eso sí, que su equipo no se sintió cómodo. "Dejamos a Colombia tener el juego que ellos querían. Les gusta crear situaciones de uno contra uno, duelos, y nosotros necesitábamos controlar el balón. Creo que no tomamos las decisiones adecuadas", admitió. "Somos un grupo que tiene autocrítica y ganas de crecer".

Martínez insistió en que el balance global es positivo: tres partidos, dos empates y una victoria, y billete para la siguiente ronda. "El primer Mundial ya cayó", resumió en alusión a la clasificación. "Nuestra idea no ha cambiado, los valores del vestuario lo demuestran. Han jugado ya 21 jugadores y estamos clasificados".

"Colombia no me ha sorprendido"

El seleccionador no ocultó las dificultades para imponer su fútbol. "Colombia no me ha sorprendido, sabíamos el nivel de este equipo. El amistoso contra España ya nos sirvió para apreciar el riesgo que tienen: llevan el partido donde quieren", explicó. "Nos costó llevar el juego a un terreno donde poder controlarlo y no pudimos aprovechar, por ejemplo, el talento de Vitinha. Tuvimos que defender más en el área de lo que queríamos". Hubo elogio para su portero: "Diogo Costa está en un gran momento. El portero también juega, y estoy muy feliz".

El recuerdo a Diogo Jota

El momento más emotivo llegó al ser preguntado por el aniversario de la muerte de Diogo Jota. "Todos los días son difíciles, siempre hay momentos en los que Diogo regresa a nuestra memoria. El aniversario no va a ser especialmente difícil, porque la dificultad es cada día", confesó Martínez. "Tenemos que ganar por él. Todo este equipo empezó por él, es nuestro mejor estímulo. Queremos ganar el Mundial por él".

Sobre la gestión de los minutos de Cristiano Ronaldo, el seleccionador defendió sus decisiones: "Tenemos información en directo durante los partidos. Hemos utilizado a João Neves, a Cancelo... Hay posiciones que encajan con diferentes necesidades. Cristiano siempre está en el lugar correcto para abrir espacios para nuestros patrones de ataque. Quizás en otro partido se pueda hacer un cambio".

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Ahora, Portugal pone el foco en Croacia. "La conocemos bien y el equipo está preparado. Ahora es cuando hay que ganar todos los partidos", avisó Martínez, que evitó mirar más allá pese a la posibilidad de un cruce con España: "Estamos enfocados en recuperarnos".