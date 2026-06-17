Roberto Martínez, ajeno a los rumores que le sitúan fuera de Portugal, llega al Mundial con números históricos

El banquillo de la selección de Portugal se ha visto rodeado de rumores en las últimas horas. Varias informaciones surgidas en medios como 'talkSPORT' llegaron a asegurar que Roberto Martínez dejaría su cargo y que José Mourinho ocuparía su puesto, un movimiento este último desactivado tras confirmarse el fichaje del técnico luso por el Real Madrid. Pese a todo el ruido exterior, el técnico español se mantiene completamente al margen de estas especulaciones.

Según informaron fuentes consultadas por SPORT, el desconocimiento en el entorno directo del seleccionador respecto a estos rumores es absoluto. Las mismas fuentes son tajantes al asegurar que Roberto Martínez está cien por cien centrado en el Mundial.

La situación contractual del entrenador responde a una hoja de ruta pactada. Roberto Martínez acaba contrato al final del Mundial y la federación portuguesa y él quedaron en no hablar de futuro hasta que acabe el torneo. Hasta que no finalice la participación en la cita mundialista, no se mantendrá ninguna conversación sobre su continuidad o su salida.

Unos números históricos al frente de Portugal

El debate sobre su futuro choca de frente con el extraordinario rendimiento deportivo que ha firmado desde su llegada al banquillo portugués. Roberto Martínez ya ha levantado un título, proclamándose campeón de la Nations League, y ha establecido registros nunca vistos en la historia de la selección lusa.

En sus primeros 40 partidos al frente del combinado nacional, el técnico de Balaguer suma un balance de 28 victorias, 7 empates y solo 5 derrotas. De estos encuentros, 31 han sido oficiales, saldados con 22 triunfos, 6 empates y 3 derrotas, mientras que los otros 9 corresponden a amistosos, con 6 victorias, un empate y dos derrotas.

Estas cifras le convierten en el seleccionador con el mayor porcentaje de victorias en la historia de Portugal, alcanzando un 70%.

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A nivel ofensivo, la propuesta del técnico español también es histórica. Su Portugal acumula 102 goles anotados, siendo el seleccionador luso más rápido en alcanzar los 100 tantos, hito que logró en su partido número 39. Su promedio realizador es de 2,55 goles por partido, la mayor media registrada por un entrenador en el banquillo portugués.