¿Qué selecciones le pueden tocar a España en la fase de grupos del Mundial 2026?

El Mundial 2026, el primero de la historia con 48 selecciones, dibuja un escenario lleno de incógnitas para España. La selección llegará a la cita como una de las cabezas de serie gracias a su posición en el ranking FIFA y al impulso competitivo adquirido tras conquistar la Eurocopa 2024. Pero la ampliación del formato implica que el abanico de rivales posibles se multiplique y que en la fase de grupos puedan darse emparejamientos inéditos en décadas por la composición de los bombos.

La FIFA distribuirá a los equipos en doce grupos de cuatro, manteniendo el sistema de bombos según el ranking. España estará en el Bombo 1, lo que le evita a gigantes como Argentina, Francia, Brasil o Inglaterra, pero no la libra de sobresaltos. De hecho, el Bombo 2 promete una fase de grupos muy exigente: selecciones como Alemania, Uruguay, Croacia, México o la siempre incómoda Suiza aparecen como amenazas reales. Cualquiera de ellas podría convertirse en el gran escollo inicial para el equipo de Luis de la Fuente.

España, una de las selecciones ubicadas en el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 / EFE

A partir de ahí se abre un abanico aún más imprevisible. El Bombo 3 mezcla viejos conocidos y selecciones emergentes que llegan pisando fuerte. Nigeria, Japón, Estados Unidos, Marruecos o Serbia son rivales capaces de poner en aprietos a cualquier grande. En escenarios de simulación, la combinación España–Alemania–Nigeria es una de las más duras posibles, mientras que un grupo con México y Japón ofrecería una exigencia táctica altísima.

El Bombo 4, ampliado por la expansión del Mundial, es el territorio de las sorpresas. Ahí aparecen selecciones que no parten como favoritas pero que pueden dinamitar cualquier grupo: Ecuador, Canadá, Mali, Qatar o el campeón de Oceanía. España ya ha comprobado en torneos recientes que estos rivales, lejos de ser un trámite, obligan a competir al detalle. El nuevo formato, además, permite que tres equipos de cada grupo avancen a dieciseisavos, pero un tropiezo temprano puede condicionar el camino hacia los cruces de forma drástica.

Las simulaciones actuales dibujan escenarios muy distintos. En el lado amable, España podría encontrarse un grupo con Serbia, Estados Unidos y un debutante de Asia Central, lo que facilitaría la rotación y la gestión física. En el lado más exigente, un grupo con Uruguay, Marruecos y Canadá sería un reto mayúsculo desde el primer día. Todo dependerá del ranking final previo al sorteo y de cómo se repartan los cupos continentales.

Lo que está claro es que España llegará al Mundial 2026 con estatus de favorita y una generación que mezcla talento joven y experiencia. Pero el sorteo será, más que nunca, una prueba de fuego. En un torneo más largo, más diverso y más imprevisible, elegir bien los caminos —como en cualquier ultra trail— será determinante para llegar con fuerzas a la meta.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 ya tiene fecha, hora y escenario confirmados. La FIFA celebrará el evento el viernes 5 de diciembre de 2025, en el prestigioso Kennedy Center de Washington D. C., una de las sedes culturales más emblemáticas de Estados Unidos. El acto comenzará a las 12:00 hora local (18:00 en España) y reunirá a seleccionadores, directivos y figuras del fútbol internacional en una gala que definirá el camino inicial de las 48 selecciones clasificadas.

La elección de Washington D. C. refuerza el carácter global del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y anticipa una ceremonia de alto impacto mediático.