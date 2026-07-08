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MUNDIAL 2026

Rivaldo se quita el sombrero ante Messi y Argentina: "Qué jugador"

El exinternacional brasileño elogió la entrega de la Albiceleste y volvió a rendirse al liderazgo de Leo Messi tras la clasificación

Messi ante Egipto

Messi ante Egipto / RONALD WITTEK / EFE

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Rivaldo dejó a un lado la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina para felicitar a la Albiceleste tras su clasificación y, especialmente, para rendirse una vez más a Leo Messi. El campeón del mundo con la Canarinha en 2002 elogió tanto la entrega del conjunto argentino como el liderazgo de su capitán.

"Qué garra, qué ganas de vencer, qué lucha y qué entrega de todos. Eso es lo que el aficionado espera ver dentro del campo en una Copa del Mundo", escribió el exfutbolista brasileño en sus redes sociales.

Rivaldo dedicó unas palabras especiales a Messi, al que volvió a situar entre los grandes referentes del fútbol mundial. "Hablar de Leo Messi es insistir en lo evidente. ¡Qué jugador! A sus 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue demostrando la misma pasión por la camiseta de Argentina: vibra, lucha, llora y, una vez más, vuelve a ser decisivo", destacó.

El exazulgrana quiso dejar claro que su admiración por el argentino no cambia pese a la rivalidad deportiva entre ambas selecciones. "Soy brasileño, amo a mi país y siempre voy a apoyar a nuestra selección. La rivalidad forma parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar cuando veo un gran partido y a un equipo dejándolo todo sobre el campo", señaló.

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Por último, Rivaldo subrayó que encuentros de este nivel engrandecen el fútbol y cerró su mensaje felicitando a la selección de Lionel Scaloni: "Partidos como este hacen más grande este deporte y son dignos de una Copa del Mundo. Felicidades a Argentina por la clasificación".

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