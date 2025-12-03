Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge, el espectacular cartel del sorteo del Mundial 2026 en Washington

El Mundial 2026, el primero de la historia con 48 selecciones, arrancará realmente el 5 de diciembre de 2025, cuando el mundo del fútbol mire a Washington DC. Allí, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, se celebrará el sorteo final de la Copa del Mundo 2026, un show pensado como un gran cruce entre el fútbol global y las grandes ligas norteamericanas.

Al frente estará Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y ex capitán de Inglaterra, que ejercerá de conductor del sorteo. A su lado, la periodista británico-jamaicana Samantha Johnson, galardonada y con amplia experiencia en grandes eventos deportivos, será la encargada de guiar a la audiencia a través de un procedimiento histórico: el reparto de las 12 grupos de cuatro equipos de este nuevo formato.

“Conducir este sorteo histórico es un honor increíble”, admite Ferdinand. “Como jugador, vivía para estos escenarios globales; ahora me siento humilde de tener un rol especial junto a un cartel increíble para revelar los 12 grupos de cuatro equipos que todo el mundo está esperando”.

Tom Brady, Shaq, Gretzky y Judge: cuatro gigantes del deporte en el bombo

La gran novedad del show estará en los asistentes del sorteo: cuatro nombres que definen la cultura deportiva norteamericana.

Tom Brady, siete veces campeón de la NFL y considerado por muchos el mejor quarterback de todos los tiempos. Diez apariciones en la Super Bowl, 18 títulos de división y un legado que trasciende el campo: hoy es analista principal de la NFL en FOX Sports, además de empresario, autor y filántropo.

“Formar parte del sorteo del Mundial es un honor increíble, es el tipo de escenario global con el que sueña cualquier atleta”, asegura. “Estoy emocionado por ayudar a marcar el camino de un torneo que une al mundo como nada más”.

Wayne Gretzky, el hombre que redefinió el hockey hielo. Cuatro veces campeón de la Stanley Cup con los Edmonton Oilers, diez veces máximo anotador de la NHL y dueño de récords históricos en asistencias y puntos.

“El fútbol tiene un poder único para unir a la gente y generar un impacto positivo”, explica. “Estoy deseando ver esto en Norteamérica el año que viene y más allá, cuando alberguemos el Mundial más grande de la historia. Formar parte del sorteo que decide el destino de las selecciones será inolvidable para mí”.

Aaron Judge, la gran estrella de los New York Yankees y uno de los mayores bombarderos de la MLB. Siete veces All-Star, tres veces MVP de la Liga Americana y autor del récord de home runs en una temporada de la AL con 62. Capitán de los Yankees y muy implicado en causas sociales con su fundación ALL RISE.

“Sigo el fútbol de cerca, así que formar parte del sorteo del Mundial es algo muy especial”, reconoce. “Con la final en New York New Jersey, justo donde juego, tengo muchas ganas de ver qué selecciones pelearán por el título en nuestro propio patio trasero”.

Shaquille O’Neal, una de las mayores fuerzas de la historia de la NBA y hoy un auténtico imperio como empresario y comunicador. Campeón de cuatro anillos NBA, MVP, Rookie del Año, 15 veces All-Star y miembro del Hall of Fame. Hoy es analista estrella en el programa “Inside the NBA”, DJ, restaurador y accionista de Authentic Brands Group, vinculado a marcas icónicas como Sports Illustrated o el legado de Muhammad Ali.

“Cuando has defendido los colores de tu país entiendes lo que significan momentos así”, dice Shaq. “El Mundial es uno de los grandes escenarios del deporte y formar parte del sorteo final es un orgullo. Es un momento especial para los jugadores y los aficionados de todo el mundo”.

Samantha Johnson y Rio Ferdinand, la voz y el rostro del sorteo

El eje del relato lo marcarán Rio Ferdinand y Samantha Johnson.

Ferdinand, es uno de los centrales más influyentes de su generación: 81 internacionalidades con Inglaterra, capitán en clubes como el Manchester United y casi todos los grandes títulos posibles con los ‘red devils’. Desde su retirada, se ha convertido en una de las voces más respetadas del fútbol global, tanto en televisión como en proyectos de impacto social, como su premiado documental Being Mum & Dad.

Johnson, por su parte, aporta dos décadas de experiencia en medios internacionales. Ha liderado ya grandes sorteos de FIFA, como el de Qatar 2022 o el del Mundial de Clubes 2025, y ha moderado debates en Naciones Unidas, además de presentar programas como Now You Know o Game Theory en Al Jazeera English.

Eli Manning, maestro de la alfombra roja

El despliegue de estrellas se completa con Eli Manning, doble campeón de la Super Bowl con los New York Giants (2008 y 2012) y dos veces MVP del gran partido. Durante 16 años fue uno de los quarterbacks más respetados de la NFL por su ética de trabajo, su resistencia y su liderazgo en momentos clave. En Washington asumirá un papel diferente: será el anfitrión de la alfombra roja, aportando su carisma al show y conectando el evento con el público estadounidense.

Dónde y cuándo ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo final del Mundial 2026 se emitirá en directo el 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 ET (18:00 CET) a través de FIFA.com y de los socios televisivos de FIFA en todo el mundo.

Será el momento en que el fútbol y las grandes ligas norteamericanas se crucen en el mismo escenario, con Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky, Aaron Judge, Eli Manning y Samantha Johnson como protagonistas de lujo de un sorteo que marcará el camino hacia la Copa del Mundo más grande de la historia.