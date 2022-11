Rice: “Las críticas fueron gasolina para nosotros”

El centrocampista del West Ham saca pecho tras la goleada de los ‘Three Lions’ este lunes en el debut ante Irán “Llegábamos en una racha de seis partidos sin ganar, pero a la hora de la verdad el grupo ha respondido”

Tras quedarse a las puertas en el Mundial de Rusia (cuarta clasificada) y en la última Eurocopa (subcampeona), se ha propuesto Inglaterra alcanzar la gloria en este Mundial de Qatar, en el que los 'Three Lions' debutaron este lunes con una goleada ante la débil Irán (6-2) que no significa nada pero sirve para aumentar los ánimos de la tropa.

Ayer mismo lo reconoció el centrocampista del West Ham Declan Rice, titular por los de Southgate en el debut, y quien junto a Mason Mount y Jude Bellingham conforman un centro del campo de muchísimos quilates que permite a los ingleses soñar con todo. “Las críticas fueron gasolina para nosotros”, señaló el centrocampista, uno de los más cotizados del fútbol europeo en estos momentos, y por el que todos los 'grandes' se pelean.

"Se venía hablando mucho de que llegábamos al Mundial en una racha negativa de seis partidos sin ganar -tres derrotas y tres empates-. También para nosotros era frustrante, ya que sabemos que tenemos equipo para mucho más", explicó Rice. "Pero esto es la Copa del Mundo y se ha visto que había fuego en nuestros estómagos. Ahora la gente dirá: 'solo es Irán'. De acuerdo, pero en septiembre consiguió ganar a Uruguay y empatar contra Senegal".

Los 'Three Lions' realizaron este martes una sesión de recuperación, en la que solo trece jugadores salieron al terreno de juego y el resto, entre ellos los once titulares ante Irán, se quedaron en el gimnasio. James Maddison, que aún no ha podido entrenarse con el grupo por un problema en la rodilla, tampoco estuvo presente en los ejercicios. El centrocampista del Leicester sigue siendo duda seria para el próximo encuentro de la fase de grupos contra Estados Unidos.

Harry Kane, sustituido por precaución, tras una fea entrada al tobillo, y Harry Maguire, que se retiró por encontrarse mal, están recuperados y no deberían tener problemas para llegar al choque contra Estados Unidos.