MUNDIAL 2026
El Rey recibe a los campeones del mundo: "Habéis ganado para toda España"
El rey recibió a la selección en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y destacó el espíritu de equipo, el estilo de juego y el "triunfo épico" logrado en el Mundial
SPORT.es
Felipe VI felicitó este lunes a la selección española tras conquistar el Mundial y calificó el título como un "triunfo épico" y una auténtica "odisea". El monarca destacó el espíritu de un grupo "solidario y generoso" que, según afirmó, actuó siempre como "una piña" para llevar la segunda estrella al fútbol español.
Acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el rey recibió a los campeones en los jardines del Palacio de la Zarzuela, donde arrancaron los actos oficiales de celebración. Durante su intervención, quiso reconocer el esfuerzo realizado por el equipo y les dedicó un mensaje cariñoso: "Venís cansados, pero qué cansancio más rico".
Felipe VI admitió que el camino hacia el título no había sido sencillo. Recordó que los futbolistas habían pasado momentos difíciles, que llegaban con el desgaste propio de un torneo tan exigente y que incluso tuvieron que convivir con las críticas, aunque subrayó que todo ello quedó eclipsado por la felicidad de devolver la Copa del Mundo a España.
El monarca también puso en valor la propuesta futbolística del combinado nacional, ensalzando su calidad técnica, el control de los partidos y la fidelidad a un estilo basado en la paciencia, la inteligencia y el corazón.
"Habéis sido una piña, un equipo solidario y generoso, y además habéis ganado con gallardía; llevaréis para siempre esas dos estrellas", aseguró el rey, que definió a esta generación como "un conjunto estelar y legendario" en la historia del fútbol español.
Asimismo, recordó que España ya podía presumir de ser doble campeona del mundo, al unir este éxito al logrado por la selección femenina en 2023.
Por último, Felipe VI destacó que el triunfo pertenecía a todo el país y animó a los internacionales a saborear el reconocimiento y el cariño que iban a recibir durante las celebraciones.
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