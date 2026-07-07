MUNDIAL 2026
La 'revuelta' de los revulsivos de De la Fuente
La entrada de Ferran en la segunda mitad ante Portugal fue determinante con un pase delicioso a Mikel en el 91’
Para eso están los revulsivos. Pase sutil y maravilloso de Ferran Torres y definición magnífica por abajo al palo corto de Mikel Merino. De Foios a Pamplona. Luis de la Fuente introdujo a ambos de refresco en el segundo tiempo y el resultado fue excelente.
El valenciano salió con ganas, se ofreció, se metió entre líneas y descuadró a una defensa lusa que estaba ‘cómoda’ con Mikel Oyarzabal. El propio Merino recuperó un balón en 3/4 de campo, Torres recibió por dentro y realizó una maniobra preciosa entre centrales para que Merino (sí, el mismo que desatascó en el 119’ ante Alemania en cuartos de la Eurocopa) ajusticiara.
Olmo, punzante
España tuvo momentos. Durante varios minutos sometió a su rival a base de lo mejor sabe hacer, guardar el balón, ocupar espacios, con diamismo. Fue ahí cuando Lamine, Mikel, Baena y sobre todo Dani Olmo hicieron ‘pupa’ de verdad a la selección lusa. Pero le costó tener consistencia al combinado de Luis de la Fuente. Y lo aprovechó Portugal, sin tampoco demasiada brillantez, para recuperar balones e intentar armar alguna transición rápida.
Cristiano lo ralentizaba casi todo arriba, mientras que Nuno Mendes percutía por la izquierda, Vitinha y Joao Neves (lejos de su versión con Luis Enrique, todo hay que decirlo) intentaban dar fluidez. No fue una primera mitad, para nada, digna del aura del encuentro. Ritmo anodino y, en líneas generales, futbolistas a años luz de su punto de forma óptimo. La segunda parte comenzaba con más de lo mismo. Se palpaba cierto temor al desenlace del encuentro. Caer era un fiasco gordo (quizás algo más para la ‘Roja) para ambos.
Lecciones
No fue un partido excelso de España. Tampoco malo. El equipo estuvo muy bien en tareas defensivas, ordenado. Los centrales están haciendo una Copa del Mundo excelsa. Cubarsí-Laporte se han asentado y son indiscutibles. Dos pilares del sistema de De la Fuente. Es una brutalidad las cifras atrás de esta selección: cinco partidos seguidos sin encajar. La ‘Roja’ no sabe lo que es recibir un tanto en lo que va de torneo.
Batiendo récords (Unai Simón es el guardameta que más minutos enlaza sin encajar en toda la historia de los Mundiales). El ‘debe’ estuvo más en la generación. Ni Pedri ni Lamine estuvieron entonados. Especialmente gris el de Tegueste. Con los plomos algo fundidos. El de Rocafonda se topó con un Nuno Mendes imperial. Nunca dejó de intentarlo, pero no tuvo una noche muy inspirada. Aun así, aguantó el tipo y peleó hasta el final. Olmo fue el mejor de la primera mitad. Dio luz. Lo importante, que De la Fuente tiene a todo el grupo enchufado cuando sale. Y eso es clave cuando quedan tres partidos para la tan ansiada segunda estrella.
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