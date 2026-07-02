Revolución en Alemania: Nagelsmann y Rüdiger pueden decir adiós a la selección

Qué mal se le dan los Mundiales últimamente a Alemania. Cada vez queda más lejos esa imagen de Bastian Schweinsteiger levantando el trofeo de la Copa del Mundo en Maracaná. Aquel partido, del que en unos días hará ya 12 años, fue la última vez que los teutones ganaron un partido en una ronda eliminatoria del Mundial. Desde entonces, eliminado en fase de grupos en 2018 y en 2022 y en dieciseisavos frente a Paraguay en la edición de este año en otro encuentro decepcionante.

Alemania jugó un pobre partido en el que dominó la posesión del balón pero le costó en exceso encontrar la manera de superar a una sólida defensa paraguaya. A este flojo rendimiento se le sumó la trágica tanda de penaltis en la que fallaron Havertz, Woltemade y Tah, dándole la victoria a los 'albirrojos' que terminaron pasando pese a haber fallado dos.

La eliminación ha provocado una ola de críticas a la selección por su flojo rendimiento. Las leyendas de la última época dorada de Alemania no se han contenido y han decidido cargar contra el equipo y contra Nagelsmann: Toni Kroos destacó que no tenían jugadores de clase mundial, Schweinsteiger dijo que "somos mediocres", y Lahm, en una columna de opinión en 'El País', declaró que no reconocía a la selección y que no entendía a Nagelsmann.

Los medios de comunicación alemanes han cargado duramente contra el seleccionador, y a nivel internacional, 'Sky Sports' asegura que Nagelsmann no tenía una identidad táctica clara y que ha habido distintos incidentes en la comunicación interna que llevaron a una sensación de inestabilidad en la concentración de la selección alemana.

Nagelsmann: o se va, o le echan

Según informa el diario alemán 'Bild', ya ha habido una reunión entre la federación y el técnico, en la cual se ha trabajado en la salida del seleccionador, al cual se le habrían dado dos opciones: o se va por su propia cuenta, o le destituyen.

También informan que ya se está buscando un nuevo entrenador, pero no se detalla por ahora cuál puede ser el nombre. Nagelsmann pondría así fin a su etapa al mando de la 'Mannschaft' tras 3 años en el puesto en los que no ha conseguido ningun título.

Jurgen Klopp podría ser el nuevo seleccionador

Ya incluso antes de la eliminación de Alemania, el nombre de Jurgen Klopp comenzó a sonar para ser el nuevo entrenador una vez terminada la competición, pero tras la eliminación este rumor cada vez coge todavía más fuerza. Desde la prensa alemana, indican que el técnico, actualmente director global de deportes de Red Bull, está preparado para aceptar el puesto, y que de hecho, su actual contrato incluye una cláusula que le deja rescindir en caso de recibir la llamada de la federación alemana para ser el nuevo seleccionador.

El entrenador alemán Jürgen Klopp, en un evento de Red Bull en Salzburgo. / Jan Woitas/dpa

Otro nombre que suena con menos fuerza es el de Pep Guardiola. El entrenador ya conoce el país de su etapa en el Bayern, aunque el técnico de Santpedor no ha dado muchas pistas todavía sobre sus planes de futuro.

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Revolución en el banquillo y sobre el campo

Además de la ya confirmada retirada por segunda vez de la selección alemana por parte de Manuel Neuer, 'Bild' informa que tres pilares de la selección en los últimos años podrían no volver a ser convocados nunca más: Antonio Rüdiger, Leroy Sané y Leon Goretzka. Este último recibió muchas críticas por no querer tirar el sexto penalti, y tener que hacerlo en su lugar el central Jonathan Tah, el cual nunca había chutado un penalti en su carrera. Además de ellos, otros jugadores con menos protagonismo como Paskal Grob o el portero suplente Baumann también podrían despedirse para siempre de vestir la camiseta de la 'Mannschaft'.