La revelación del Mundial apunta a terminar en la Premier

La Copa del Mundo de la FIFA funciona como el mayor escaparate para los futbolistas, pues es el torneo que más expectación levanta y un buen rendimiento en la competición puede servir para despertar el interés de grandes clubes que, de otra manera, difícilmente se interesarían. De esta manera, una gran participación en el Mundial puede ayudar a cambiar la realidad de una carrera futbolística, tal como le ha sucedido al jugador suizo Johan Manzabi.

El mediocampista del Friburgo se ha convertido en una de las grandes revelaciones del máximo torneo del mundo del fútbol al repartir dos asistencias y anotar dos goles en solo cuatro juegos disputados. De hecho, el haberse perdido los duelos de octavos y de cuartos ha podido ser determinante para las aspiraciones helvéticas, pues si bien pudieron avanzar frente a Colombia sin su gran estrella, la presencia de Manzambi podría haber marcado la diferencia en el igualado choque contra Argentina.

El Aston Villa, a punto de arrebatárselo al Newcastle

Más allá de la gran imagen demostrada en el Mundial, Johan Manzambi destaca por su gran polivalencia, la cual le permite jugar en cualquiera de las posiciones del centro del campo. Con el Friburgo, sumando sus cifras en Bundesliga y Europa League, el suizo logró marcar siete goles y repartir seis asistencias. Este nivel le ha servido para despertar el interés de muchos clubes de Europa, principalmente de la Premier League. Ahora, cuando todo hacía indicar que sería el Newcastle su nuevo destino, ya que 'las urracas' habían alcanzado un acuerdo con su club de procedencia a cambio de unos 60 millones de euros, parece ser que el Aston Villa estaría a punto de arrebatarle la incorporación a 'los villanos'.

La cuestión del asunto radica en que, pese al acuerdo entre clubes, Manzambi nunca dio luz verde al movimiento al Newcastle, puesto que prefiere recalar en un equipo que dispute la UEFA Champions League, tal como le ofrece la opción del Aston Villa. Además, el propio futbolista reconoció de manera clara a Emiliano Damián 'el Dibu' Martínez su intención de fichar por el Villa, tras el encuentro mundialista entre Argentina y Suiza.

Por este motivo, según se informa desde Inglaterra, el Newcastle estaría cerca de hacer marcha atrás y poner fin a sus negociaciones por lograr sus servicios, al ser consciente de la mayor predisposición del jugador por terminar en un rival directo de la Premier League.