La revelación de Agüero sobre Messi

El Kun destacó el trabajo de Scaloni para armar un bloque sólido que arrope y no dependa de Leo "Tras ganar la Copa América en Brasil, la ilusión se ha renovado", explicó el exdelantero del Barcelona

Pocas personas conocen mejor a Leo Messi en el mundo del fútbol que Sergio Agüero. De Leo y las posibilidades de la 'Albiceleste' a una semana para el arranque del Mundial de Qatar reflexionó este miércoles el Kun en una charla por vía telemática. El exjugador del Barcelona y el Manchester City aseguró que esta selección depende menos de la 'Pulga' que en las anteriores ediciones mundialistas.

"Messi se fue adaptando a este nuevo equipo. Si Leo está a un 100%, puede llegar a ser letal. Pero también diría que un Messi a un 60-70% también funcionaría en esta Argentina, porque el equipo de Scaloni ayuda muchísimo a Leo, cosa que antes no ocurría tanto. Este equipo está preparado para que Messi no tenga que estar siempre al 100%", declaró Agüero.

El Kun destacó la importancia del bloque detrás de Leo: "Scaloni cambió todo. Ahora Argentina está mejor armada, no tenemos tanto la pelota... pero cuando la tenemos, hacemos daño. Y eso es bueno. El técnico armó una línea fija de cuatro, que suben poco. Y eso a Messi le sirve, porque atrás el equipo está bien, se ayudan unos a otros. No hay once estrellas, pero sí muy buenos jugadores solidarios".

"Siempre le mando mensajes. A veces incluso en el descanso, para no olvidarme luego de lo que le tenía que decir. Pero no me contesta casi nunca en el descanso [risas], salvo que el partido esté solucionado con un 4-0. Hablamos bastante, sí", añadió en tono distendido al ser preguntado sobre la fluida comunicación con su amigo.

Para último, Agüero habló de las expectativas generadas en el país tras ganar la Copa América: "Siempre se ha vivido el Mundial mucho en Argentina, y más tras ganar la Copa América en Brasil. La ilusión se ha renovado. Este Mundial puede ser el último de muchos jugadores, Messi incluido, y la gente espera traer la copa. Leo nos ilusiona y ya hace cinco meses que se vienen haciendo anuncios en la televisión sobre Qatar".