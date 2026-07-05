¿Se retirará Cristiano de la selección tras el Mundial?

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, encendió las alarmas tras hacer unas declaraciones sobre la continuidad de su hermano como futbolista en la selección. En pleno Mundial, sus palabras caen como un jarrón de agua fría para los amantes del 'Bicho', tras dejar claro que la carrera del futbolista podría estar llegando a su fin.

Estas declaraciones se han producido en medio de la cita mundialista donde Ronaldo forma parte de la selección portuguesa. En una conversación recogida por el medio 'A Bola', Aveiro soltó una auténtica exclusiva sobre el final de la era de Cristiano Ronaldo con el combinado portugués que, según ella, ya tiene fecha de caducidad inmediata.

El "Last Dance" de Cristiano

De acuerdo con sus palabras, el delantero de 41 años colgará las botas a nivel internacional en cuanto termine la participación de Portugal en este Mundial. "Según la información que tengo, pueden ir despidiéndose de Ronaldo. Tal vez no hoy, pero creo que esta es su despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, este Mundial es su 'último baile'. Disfrútenlo mientras dure. Esto terminará pronto", aseguraba la portugesa.

En medio de las opiniones divididas sobre su rendimiento en la selección nacional, su entorno familiar ha salido a defender a la estrella lusa por toda su trayectoria y a afirmar lo difícil que será encontrar a alguien que esté a su nivel. "Será difícil encontrar a alguien como él. ¿Después de mil goles? Sí, eso es algo".

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, en el estadio BMO en Toronto / EFE

Además, su hermana también hizo hincapié en el legado inquebrantable de Ronaldo tras una larga carrera repleta de éxito. "Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. A quienes no les gusta Ronaldo, no les gusta el fútbol. Son ellos los que se lo pierden."

Sin embargo, la polémica no quedó ahí. Con sus declaraciones, la hermana de CR7 no solo buscó frenar los ataques hacia el astro portugués, sino que también lanzó duros dardos contra quienes ponen en duda la calidad del 'Bicho'. Mientras el debate arde en las redes sociales, concluyó con un mensaje de calma: la familia está "en paz", sin importar lo que suceda en las próximas semanas.

Kátia Aveiro también aprovechó la oportunidad de mandar un mensaje contundente a los detractores de Ronaldo, asegurando que "quienes no valoran a Ronaldo no entienden de fútbol y son los únicos que salen perdiendo".

Portugal se enfrenta a España este domingo a las 21:00h (CET) en Dallas para buscar un pase a los cuartos de final del Mundial 2026.