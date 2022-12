Resultados y clasificaciones del Mundial de Qatar 2022 de hoy 2 de diciembre

Con la clasificación de Uruguay ya hay quince equipos confirmados en octavos de final La última jornada del grupo G ha finalizado con Suiza como acompañante de Brasil para la siguiente fase

El grupo H definió su suerte, por lo que quedan nada más los últimos partidos del G para poner fin a la primera fase del Mundial de Qatar 2022. La clasificación de Corea, unida a la ya conseguida por Portugal, dejan definido el cuadro final del torneo.

La tanda de la tarde concluyó el grupo H. Uruguay, que llegaba colista a la reedición de los cuartos de final de Sudáfrica 2010 contra Ghana, necesitaba triunfar y esperar que la República de Corea no lo hiciera. Para los africanos, por otro lado, el empate era casi una garantía de clasificación. En el otro enfrentamiento, Corea del Sur se enfrentaba a la ya clasificada Portugal, con la necesidad de triunfar y esperar un marcador que les resultara favorable en el partido entre ghaneses y uruguayos.

El encuentro entre Ghana y Uruguay empezó cuesta arriba para los sudamericanos: al 21 los africanos tuvieron la opción de adelantarse por medio de un penalti. No obstante, Uruguay invocó la energía del 2010 y André Ayew - como le pasó a Asamoah Gyan en Johannesburgo hace doce años - no logró canjear la falta por gol. Sergio Rochet se hizo enorme bajo palos, paró el tiro de Ayew y despertó a su equipo. Un doblete de De Arrascaeta al 26 y 32 dio un 2-0 favorable a los de Diego Alonso de cara al segundo tiempo. No se movió el marcador en los últimos 45 minutos y, a pesar del triunfo (2-0), Uruguay consumó su eliminación por perder el 'goal average' contra los surcoreanos.

En el otro partido del grupo, Portugal se adelantó por medio de Ricardo Horta a los cinco minutos de juego. Corea del Sur, sin embargo, logró igualar el marcador al 27 por medio de Kim Young-Gwon con el 1-1 con el que acabó la primera parte. En el segundo tiempo, y a pesar de que el reloj corría y el marcador no se movía, los dirigidos por el sancionado Paulo Bento no dejaron de intentarlo. Su premio llegó en los suspiros finales del encuentro: al 90+1 Hwang Hee-chan logró el gol de la victoria asiática (2-1) y la consecuente clasificación a octavos de final.

Así quedó el grupo H

Así está el grupo G

Con los resultados del H, Brasil ya sabe que se enfrentará a Corea del Sur en octavos de final. Por otro lado, Portugal, que logró quedarse con el primer puesto a pesar de la derrota, se enfrentará a Suiza. De ganar su eliminatoria, los lusos serían el posible rival de España en cuartos (si los de Luis Enrique logran superar a Marruecos).