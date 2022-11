Resultados y clasificaciones del Mundial de Qatar 2022 de hoy 30 de noviembre

La jornada de este miércoles concluye con la acción de los grupos C y D Australia se unió a Francia en los octavos de final; Argentina se jugará la vida contra Polonia

La fase de grupos de la Copa del Mundo cada vez se acerca más a su final. Los partidos de este miércoles añadieron tres equipos más a la segunda fase del torneo, en la que Francia ya estaba dentro. Los cruces de octavos cogen forma y la mitad del cuadro final del torneo ya está completo. Los partidos del día concluyeron la participación de cuatro selecciones en el Mundial de Qatar 2022 y certificaron la presencia de otras tres - más la ya clasificada campeona del mundo - en los cruces finales.

Los primeros partidos del día, jugados en la tanda de la tarde, correspondieron al grupo D. Francia, que ya había asegurado su pase a la siguiente etapa del Mundial en la jornada dos, se jugaba la primera posición del grupo - también ya virtualmente en su poder - contra Túnez en Rayán. En el Ciudad de la Educación, la selección tunecina se aferraba a su última bala en Oriente Medio: tenía que ganar y esperar un empate en el otro partido, o bien mejorar (en cuanto a goles) una teórica victoria de Dinamarca. Los daneses y australianos, por otra parte, también competían por esa segunda plaza del grupo en Al Wakrah.

Conscientes de la necesidad de ganar, Túnez saltó a Rayán con la idea de tumbar al campeón del mundo. Y lo hicieron: 1-0 con gol de Wahbi Khazri al 58. El triunfo permitió a los tunecinos llegar a los cuatro puntos, además de la satisfacción de derrotar a Francia. Los galos parecía que empataban al 90+8, pero el gol de Griezmann fue anulado por el VAR. El encuentro acabó con el 1-0 para Túnez, que a pesar de todo consumó su eliminación por el resultado del otro partido.

El otro encuentro confirmó la debacle de Dinamarca. Los europeos, que se veían con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, no pudieron superar a una Australia ordenada. El gol de Mathew Leckie a la hora de partido dio el triunfo final a los 'Socceroos' y el billete a la siguiente etapa del Mundial por segunda vez en su historia tras la de 2006.

Con Francia y Australia a la espera de rival darán inicio los partidos de la noche, correspondientes al grupo C. Argentina buscará en el 974 el pase a octavos contra Polonia. Por otro lado, en Lusail, Arabia Saudí y México también se jugarán un puesto en la siguiente fase. Un empate clasifica a la Albiceleste, siempre y cuando no haya ganador en el otro partido o, si lo hay, que no superen su diferencia de goles de +1.

Así está el grupo C a falta de los partidos de las 20:00

Así quedó el grupo D

El primero del grupo C se enfrentará a Australia en los octavos de final. Por otro lado, quien quede segundo se verá las caras con Francia.