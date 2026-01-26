La residencia de Inglaterra en el Mundial 2026, en el punto de mira: explotación y tensiones sociales en los años 90

El Mundial está a la vuelta de la esquina. El próximo Mundial 2026 iniciará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio. Los bombos del Mundial 2026 ya repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

Una de las favoritas, además de la selección española, es la de 'Los Three Lyons'. La selección inglesa, liderada por Thomas Tüchel, cayó en la final de la Eurocopa ante España, por 2-1.

En el próximo Mundial, se ha hablado mucho de las sedes y donde descansarán. Por ejemplo, España, para el Mundial 2026, la selección española de fútbol ha elegido Atlanta (Estados Unidos) como su base de operaciones principal y lugar de concentración durante la fase de grupos. Por parte de la sede inglesa, entrenará y dormirá en Kansas City. Una zona con un gran desarrollo económico y simbólico. En un Mundial que FIFA vende como inclusivo y sostenible, aunque tiene varios antecedentes que la prensa inglesa ha expuesto.

Unas instalaciones de lujo, pero sin priorizar al pueblo

Unas decisiones urbanísticas cargadas de tensiones sociales no resueltas. La zona se llama Swope Soccer Village, valorado en 20 millones de dólares y ubicado en Kansas City, Misuri. Fue inaugurado en 2007 y funciona como centro de entrenamiento y sede de competiciones del Sporting KC Academy y Sporting KC II.

El complejo cuenta con un total de 9 campos de tamaño reglamentario (75 x 112 yardas), 6 campos sintéticos y 3 campos de césped natural. Además, cuenta con baños climatizados, puestos de concesión (comida y bebida) y áreas de almacenamiento. Unas instalaciones modernas.

Pero el origen del conflicto se remonta a mucho antes de que el fútbol llegara a la zona. En los años 90, Swope Ridge carecía de un sistema de alcantarillado funcional, obligando a muchos residentes a depender de tanques sépticos en condiciones precarias. Durante años, la comunidad reclamó inversiones básicas en saneamiento, servicios públicos y vivienda.

Sin embargo, según denunciaron los propios vecinos, el ayuntamiento optó por priorizar una inversión millonaria en el complejo deportivo y en desarrollos comerciales adyacentes, postergando necesidades esenciales para la población local.

Tensión política y desacuerdos económicos

A esta situación se suman las tensiones políticas por el uso de fondos públicos y la gestión del Sporting Kansas City. Desde su inauguración, el Swope Soccer Village ha estado en el centro del debate sobre el papel del dinero municipal en proyectos gestionados por entidades privadas. Diversos funcionarios y residentes criticaron que la ciudad asumiera pérdidas financieras y costes de mantenimiento, mientras el club controlaba la explotación del complejo. La concejal Ryana Parks-Shaw, candidata a las elecciones de Kansas, señaló la ausencia de acuerdos claros de reparto de ingresos, lo que, a su juicio, dejaba a los contribuyentes sin beneficios tangibles y favorecía de manera desproporcionada a la organización deportiva.

La lucha de Kansas City por reparar cientos de edificios deteriorados / SPORT.es

Sin embargo, el Swope Soccer Village no figuraba inicialmente en la lista oficial de campamentos base publicada por la FIFA. Pese a ello, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) solicitó expresamente este complejo como su primera opción para concentrarse durante el Mundial 2026. La decisión no pasó desapercibida, especialmente porque Argentina y Países Bajos ya habían reservado las instalaciones más cotizadas de la región, como Compass Minerals y Riverside, al disputar partidos en la zona central del país.

Noticias relacionadas

Que Inglaterra opte por entrenar y alojarse en Kansas City sin jugar allí ha generado dudas sobre la lógica logística y sobre la disponibilidad real de infraestructuras de élite. En un Mundial que la FIFA presenta como inclusivo, la elección inglesa convierte a Kansas City en uno de esos escenarios donde el fútbol y la realidad vuelven a chocar.