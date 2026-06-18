En directo
MUNDIAL 2026
República Checa - Sudáfrica, en directo: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre República Checa y Sudáfrica del Grupo A en Atlanta
Sergi Bescós I Lázaro
República Checa y Sudáfrica se enfrentan en Atlanta en el segundo partido de la fase de grupos del Grupo A. Sigue el partido en directo en SPORT.
República Checa (1-0) Sudáfrica l Min 11
Le cuesta proponer con balón a Sudáfrica. Los checos muy cómodos sobre el campo.
República Checa (1-0) Sudáfrica l Min 9
Muy directa y vertical la República Checa. Están consiguiendo generar bastante peligro sin dar muchos pases.
República Checa (1-0) Sudáfrica l Min 7
Veremos qué intenta hacer Sudáfrica para reaccionar. Por el momento se le ha puesto un guión de partido bastante complicado
República Checa (1-0) Sudáfrica l Min 5
Muy blanda la defensa de Sudáfrica que dejó la frontal del área muy desprotegida y los checos no han perdonado. Gran pase atrás de Cerv para Sadilek que consigue el primer gol del partido
República Checa (1-0) Sudáfrica l Min 5
¡GOOOOOOOOOOL DE REPÚBLICAAA CHECAAAAA! ¡GOOOOOOOL DE SADÍLEKKKKKK!
República Checa (0-0) Sudáfrica l Min 5
Presión muy intensa del equipo checo en estos primeros minutos.
República Checa (0-0) Sudáfrica l Min 4
Intento de jugada ensayada que acaba en saque de esquina para los checos
República Checa (0-0) Sudáfrica l Min 3
Falta peligrosa para la República Checa en tres cuartos de campo rival. Buena oportunidad para colgar el balón al área de Sudáfrica
República Checa (0-0) Sudáfrica l Min 2
Saque de esquina para los checos
República Checa (0-0) Sudáfrica l Min 2
¡Primer aviso de los checos! Centro muy bombeado desde banda izquierda y Schick no pudo rematar en condiciones. No se lo acabó de creer.
- El Atlético de Madrid tiene un acuerdo cerrado para la venta de Julián Álvarez
- La triple alternativa del Barça si falla Julián Álvarez
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Cumbre de Deco con los agentes de Javi Guerra y Kang-In Lee
- El último movimiento del Barça por Julián Álvarez
- Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récord mundiales
- El Barça planta cara a Florentino Pérez
- Comunicado oficial del Real Madrid sobre el 'Caso Negreira'