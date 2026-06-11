República Checa redebuta en el Mundial 20 años después

Se acabó la espera. El Mundial 2026 ya está aquí. Finalizada la preparación, empieza el momento de la verdad y el grupo A es el encargado de abrir la veda. Tras el estreno del coanfitrión México contra Sudáfrica (21:00 horas), Corea del Sur y República Checa se enfrentarán a altas horas de la madrugada en horario español (04:00 horas) cerrando la primera jornada de un grupo A que promete máxima igualdad. Los checos, liderados por Patrick Schick, vuelven al Mundial por primera vez desde la edición de 2006 en Alemania, mientras que los surcoreanos aspiran a hacer cosas importantes con la pareja Son - Kang-In Lee.

No es un partido que cope titulares, pero sí es el típico partido del Mundial que puede ofrecer un gran espectáculo. Corea del Sur y República Checa son combinados de nivel parejo que, además, han sido emparejados en un grupo que promete mucha emoción y en el que no hay un claro favorito. Cada uno tiene sus armas, especialmente en la parte de arriba del campo, con jugadores de primer nivel mundial.

Patrik Schick como principal carta

20 años de ausencia explican la floja etapa que ha vivido el fútbol checo. Desde Alemania 2006, donde cayeron en la fase de grupos con los míticos Tomas Rosicky y Petr Cech, los checos no han brillado en ingún torneo de selecciones. En la Eurocopa, su mayor logro ha sido alcanzar los cuartos de final en 2012 y 2021, mientras que en 2008, 2016 y 2024 cayeron en la primera fase.

Tras acceder al presente Mundial mediante la repesca, República Checa tiene la oportunidad de demostrar que ha vuelto para quedarse y que son un combinado que no quiere pasar desapercibido. Con Patrik Schick como principal arma, el delantero del Bayer Leverkusen vive un momento dulce tras marcar 22 goles esta temporada y debe ser la punta de lanza del seleccionador Miroslav Houbek. En la media, la experimentada pareja Tomas Soucek (West Ham) y Vladimir Darida (Hradec Kralove) harán jugar a un equipo que cuenta con el 'exgironí' Ladislav Krejci como capitán general de la defensa.

El Mundial de Son

Corea del Sur se ha convertido en una fija en los Mundiales, pero tiene la oportunidad de dar un importante paso hacia adelante. Los octavos de final son su barrera en las últimas ediciones, aunque esta vez tiene la calidad y, sobre todo, la experiencia para aspirar a más. Evidentemente, liderados por un Heung-Min Son que, a sus 33 años, puede estar ante su última oportunidad.

Clasificados como primeros del grupo B del clasificatorio asiático, su plantel no es para menos. Aparte de Son en punta, detrás suyo tiene a dos hombres como Kang-In Lee (PSG) y Hee-Chan Hwang (Wolves) que han demostrado su calidad y validez en algunas de las mejores ligas del mundo. Más atras, en la línea defensiva, Kim Min-Jae (Bayern Munich) es el capitán general y debe ser una pieza fundamental en el camino mundialista que empieza esta madrugada.

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El Mundial es el sueño de todo un país, pero lo hace más especial para uno que vuelve tras 20 años de ausencia y otro que probablemente está ante el último baile de su ídolo.