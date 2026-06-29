El reproche de Bielsa tras la eliminación: "Me dejaron solo"

La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 ha dejado un escenario de auténtica fractura interna en la concentración celeste. La derrota ante España no solo supuso el adiós prematuro al torneo, sino que abrió una profunda grieta en torno a la figura de Marcelo Bielsa, cuyo liderazgo ha quedado en el centro de todas las críticas.

El encuentro ya dejó señales de tensión en el banquillo, especialmente por decisiones como la sustitución de Federico Valverde en el minuto 57, una acción que desató debate interno y externo. La gestión del partido frente a España fue el detonante de un clima que terminó por estallar tras el pitido final.

El reproche de Bielsa

En ese contexto, según la información publicada por Marca, el técnico argentino llegó a reprochar la actitud de parte del vestuario con un mensaje directo al núcleo duro del equipo: “Me dejaron solo”, una frase que marcó el punto de no retorno en la relación con algunos de los referentes del plantel.

El episodio ha sido interpretado en Uruguay como el cierre de un ciclo abrupto, a la espera de explicaciones. De hecho, está previsto que este martes el seleccionador comparezca en rueda de prensa para aclarar lo sucedido y explicar su futuro inmediato.

Mientras tanto, el ambiente en Uruguay se ha enrarecido aún más con declaraciones de exinternacionales. Diego Lugano fue especialmente duro al analizar la situación en el programa 'Televisa': "Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca lo entendieron. Un seleccionador que no debió estar en el Mundial amarrado por un contrato millonario. Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay".

En paralelo, el casting para relevar al técnico ya se ha activado. Uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el de Marcelo Gallardo, mientras que desde el entorno celeste también emergen otras opciones vinculadas a la selección.

La alternativa de Forlán

En ese debate apareció también Diego Forlán, que no solo opinó sobre el futuro del banquillo sino que incluso se postuló públicamente: “Yo prefiero un técnico uruguayo, aunque en su momento no me disgustó la elección de Bielsa”, afirmó en el canal de Sergio Agüero: “Yo ya fui técnico, en Peñarol. Si me llaman (de Uruguay), sabes cómo voy”.

El propio Forlán matizó después que no se piensa mover por voluntad propia: “No, yo no llamaría. Está la gente que tiene que estar para designar. El 'Ruso' Pérez está en la sub 20, también Álvaro González en la sub 17, y Nacho González en la sub 15. El mánager es Giordano, pero hay que ver que va a pasar. Viene un recambio importante”.

Asimismo, Forlán también cuestionó la decisión táctica de sustituir a Valverde: "Tengo que admitir que realmente me costó entender esa decisión. Cuando estás persiguiendo el partido contra un equipo tan fuerte como España, el último jugador que esperaría que saliera es Federico Valverde. Los entrenadores toman decisiones difíciles, y merecen respeto, pero desde fuera esta sustitución dio la sensación de que debilitó a Uruguay en lugar de fortalecerlo. En partidos de esta magnitud, necesitas a tus líderes más importantes en el campo hasta el final siempre que sea posible".

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En Uruguay, el ruido no cesa. Y mientras la selección intenta digerir el golpe, el futuro inmediato apunta a una transición marcada por la incertidumbre, con Bielsa en el centro del huracán y un vestuario que aún busca respuestas.