Repesca Mundial 2026: Surinam, la colonia neerlandesa con sello culé

Surinam, anteriormente conocida como Guayana Neerlandesa, es el país más pequeño de Sudamérica. Con una población ligeramente superior a los 600.000 habitantes, pese a estar situada en el norte de América de Sur y el Caribe, su selección nacional es miembro de la CONCACAF y no de la CONMEBOL. Está a las puertas de la historia: participar en un Mundial. Para ello, debe derrotar a Bolivia e Irak en la repesca internacional.

Nunca logró clasificarse para la Copa del Mundo (disputó trece eliminatorias), ni para los Juegos Olímpicos ni para otras competiciones de la FIFA. La vez que estuvo más cerca de clasificarse para un Mundial fue en 1977.

La ‘De Natio’ ganó su parte del cuadro caribeño y viajó a México para disputar el Campeonato de la Concacaf de 1977, que sirvió como clasificatorio. Solo el ganador pasó a la Copa del Mundo de 1978, y Surinam terminó último, sin conseguir ni un solo punto.

La selección de Surinam celebra una victoria / svb.sr

Clasificó a su primera Copa de Oro de la Concacaf en la edición del 2021, su primera participación en el campeonato continental en 36 años, cuando el Gobierno de Surinam decidió expedir pasaportes a los deportistas sin exigirles que renunciaran a su otra nacionalidad. Ganó la primera edición del Campeonato de la CFU en 1978.

Ficha técnica Continente: América del Sur Habitantes:163.820 (2026) Superficie: 28.750 km2 Densidad: 4 hab./km² Capital: Paramaribo Idioma oficial: surinamés Moneda: Dólares surinameses

Influencia 'Oranje'

Los Países Bajos colonizaron el territorio en el siglo XVII y lo gobernaron hasta 1975, de ahí que la práctica totalidad de los futbolistas de la selección hayan nacido en los Países Bajos. De hecho, de los 26 convocados para la repesca internacional, sólo tres son surinameses de nacimiento: Dion Malone, Myenty Abena y Gleofilo Vlijter. Denzel Jubitana, por su parte, es originario de Bélgica.

De los 26 citados, solo dos juegan fuera de Europa: Shaquille Pinas (Arabia Saudí) y Djavan Anderson (Emiratos Árabes Unidos), el resto está entre las ligas top del Viejo Continente, entre ellos un Sheraldo Becker que milita en las filas del Mainz 05, cedido por Osasuna.

Un once titular de la selección de Surinam / svb.sr

Una larga lista de jugadores nacidos surinameses o de ascendencia surinamesa llegaron a ser futbolistas de primer nivel, pero, para la desgracia de la selección, la mayoría optaron por defender a los Países Bajos. Son los casos de Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Virgil van Dijk o Georginio Wijnaldum.

Selección Seudónimo: De Natio o A-Selektie o Suriboys Confederación: CONCACAF Ranking Mundial FIFA: 123 Seleccionador: Henk ten Cate (desde 2025) Estrella: Shaquille Pinas/Sheraldo Becker

Selló culé

El actual seleccionador, Henk ten Cate, fue asistente de Frank Rijkaard en el Barça en la temporada 2005/06, cuando el equipo ganó el doblete de Liga y Champions League.

Pasó por Ajax, Chelsea, Panathinaikos, Al-Jazira o Al-Ittihad antes de asumir las riendas del combinado nacional surinamés en diciembre de 2025, en sustitución de Stanley Menzo. Un par de años antes, eso sí, en mayo de 2023, fue nombrado asistente técnico de Aron Winter.

Henk Ten Cate en un entrenamiento del FC Barcelona junto a Frank Rijkaard / Marc Casanovas

Surinam vive años de crecimiento. Tras su participación en la Copa Oro 2021, el Gobierno decidió - gracias a la labor del exselecionador Dean Gorré - expedir pasaportes a los deportistas sin exigirles que renunciaran a su otra nacionalidad. Así potenciarían a una selección que vive su mejor momento deportivo.

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