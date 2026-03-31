Repesca Mundial 2026: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está a punto de conocer a su elenco final de participantes. Confirmada la identidad de 42 de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo, este martes 31 de marzo quedarán definidos los seis billetes restantes hacia la gran cita intercontinental.

Los primeros en salir a escena serán los participantes de la repesca europea, que esta noche se encuentran ante su última oportunidad de clasificar para el Mundial. Selecciones de la talla de Italia, Dinamarca, Suecia o Polonia podrían quedarse a las puertas de la gran cita en caso de no superar esta última eliminatoria, engordando aún más la lista de ilustres ausentes.

Los dos billetes restantes saldrán de la repesca internacional. RD Congo e Irak, clasificadas previamente para esta ronda final, medirán sus fuerzas ante Jamaica y Bolivia, que afrontan esta última oportunidad con el desgaste que implica haber disputado una ronda previa.

RD Congo, uno de los equipos que esta noche se jugará el pase al Mundial 2026 / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la repesca para el Mundial 2026?

Repesca UEFA Bosnia y Herzegovina vs Italia: 20:45 horas (CET)

República Checa vs Dinamarca: 20:45 horas (CET)

Kosovo vs Turquía: 20:45 horas (CET)

Suecia vs Polonia: 20:45 horas (CET) Repesca Internacional RD Congo vs Jamaica: 23:00 horas (CET)

Irak vs Bolivia: 5:00 horas (CET) en la madrugada del lunes al martes

¿Dónde ver la repesca para el Mundial 2026 hoy por TV y online?

En España, los cuatro partidos de la repesca europea se podrán ver online y en streaming a través de UEFA TV. La plataforma ofrecerá todos los partidos y la última hora de los encuentros que decidirán a los cuatro clasificados de la UEFA para el Mundial 2026.

Respecto a la repesca internacional, tanto el RD Congo-Jamaica como el Irak-Bolivia se podrán ver gratis por TV y en directo a través de DAZN, tanto en su plataforma como a través de DAZN App Gratis. Otra opción alternativa es la plataforma FIFA+.

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