Repesca Mundial 2026: partidos hoy, a qué hora y dónde ver por TV y en directo

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 avanza con pase firme hasta su fase final. Una vez confirmadas 42 de las 48 selecciones que formarán parte de la próxima cita mundialista, solamente quedan por decidir los últimos 6 equipos que formarán parte del torneo más importante del mundo.

Dichas selecciones saldrán de la fase de repesca que se disputará estos días durante el parón. Se accede a través de dos vías: un repechaje europeo, que otorga cuatro plazas, y otro internacional, que da las dos restantes. En Europa, los 12 segundos clasificados de cada grupo de Clasificación para el Mundial y las 4 selecciones procedentes de la Nations League han quedado emparejados en cuatro cruces distintos.

Repesca de las selecciones europeas rumbo al Mundial / FIFA

En el cruce A, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en casa en la semifinal y, en el caso de pasar, se cruzaría con Gales o Bosnia Herzegovina fuera de casa; en el B, la Polonia de Robert Lewandowski recibirá a Albania en la semifinal y viajará a Ucrania o Suecia en una hipotética final; Turquía y Rumanía por un lado, y Eslovaquia y Kosovo por otro, serán las selecciones que se la jueguen en el cruce C; finalmente, la Dinamarca de Andreas Christensen se mide a Macedonia del Norte en casa y se vería las caras con la República Checa o Irlanda como visitante en caso de llegar a la final.

Así queda la repesca internacional para el Mundial de 2026 / FIFA

En la repesca internacional, los dos mejor clasificados del ranking FIFA, que son Irak y República Democrática del Congo, acceden directos a las dos finales de la repesca. Los otros cuatro se las verán en semifinales, que serán Bolivia - Surinam y Nueva Caledonia - Jamaica a partido único.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Repesca para el Mundial 2026?

Eliminatorias Europeas Italia - Irlanda del Norte: 20:45 horas (CET)

Gales - Bosnia y Herzegovina: 20:45 horas (CET)

Ucrania - Suecia: 20:45 horas (CET)

Polonia - Albania: 20:45 horas (CET)

Turquía - Rumanía: 18:00 horas (CET)

Eslovaquia - Kosovo: 20:45 horas (CET)

Dinamarca - Macedonia del Norte: 20:45 horas (CET)

Chequia - República de Irlanda: 20:45 horas (CET) Eliminatorias Internacionales Bolivia- Surinam: 23:00 horas (CET)

¿Dónde ver la Repesca para el Mundial 2026 hoy TV y online?

La única forma de seguir todos los partidos de la repesca europea de manera íntegra es a través de UEFA.tv. La plataforma ofrecerá todos los partidos y la última hora de los encuentros que decidirán a los seis últimos clasificados al Mundial 2026.

En SPORT les ofreceremos la mejor cobertura de los partidos y de todo lo que suceda en la Repesca para el Mundial 2026.