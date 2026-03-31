En directo
MUNDIAL 2026
Repesca del Mundial 2026 en directo: Partidos de Italia, Turquía, Polonia y Dinamarca hoy en vivo
Sigue en vivo y online los partidos de la repesca del Mundial 2026
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue el minuto a minuto de los partidos aquí en SPORT.
Kosovo (0-1) Turquía l Min 64
¡Ha tenido el segundo Turquía! ¡Gran acción de Muric para salvar a los suyos!
Suecia (2-2) Polonia l Min 63
Polonia presionando arriba y apretando a Suecia. Seguimos con empate a 2 pero el partido está muy abierto. Ambas selecciones saben lo que está en juego
Bosnia (0-1) Italia l Min 59
¡Kean acaba de perdonar el segundo para Italia! ¡Se ha salvado Bosnia!
Bosnia (0-1) Italia l Min 55
Italia está sacando agua del barco. Bosnia sabe que tiene la oportunidad de hacer daño con los italianos con un hombre menos.
Kosovo (0-1) Turquía l Min 53
¡GOOOOOOOOOOOOL DE TURQUÍAAAAAA! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE AKTURKOGLUUUUUUU!
Suecia (2-2) Polonia l Min 56
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE POLONIAAAAA! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE SWIDERSKIIIIII!
República Checa (1-0) Dinamarca l Min 52
Buen inicio de segunda parte de los locales. Dinamarca no encuentra sus hombres de arriba.
Bosnia (0-1) Italia l 2a parte Min 49
Italia mantiene el esquema tras la expulsión y la vuelta de los vestuarios. Italia no se la puede jugar si quiere su billete para el Mundial
Kosovo (0-0) Turquía l 2a parte Min 4
No le acaban de salir las cosas a Turquía que tiene algo menos de 40 minutos para intentar conseguir ganar el partido y asegurar su billete para el Mundial. Kosovo haciendo un partido muuuuy serio
¡Ya en marcha todas las segundas partes! ¡En juego 4 billetes para el Mundial!
- El Real Madrid tiene decidido su primer fichaje de verano
- Los entrenadores coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
- Maldini lo tiene claro: 'Es el mejor mediocampista del momento
- ¿Por qué el Barça ha paralizado la continuidad de Rashford?
- Eric García señala al jugador del Barça con más carácter y liderazgo: 'Muchas veces me cabreo con él
- La portada con Rui Costa que arruinó el gran sueño de Cruyff: 'Por tu culpa no fiché por el Barça
- Víctor Muñoz: las claves de la operación
- El Benfica se abre vender a Schjelderup al Barça