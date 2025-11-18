Mundial 2026
Así queda la repesca para el Mundial 2026: cuándo se juega y qué selecciones están clasificadas
Esta última fase eliminatoria terminará de completar el elenco de participantes para la próxima edición de la Copa del Mundo
El Mundial 2026 tiene prácticamente definido su elenco de participantes. Con las plazas UEFA ya cerradas tras la clasificación de España y a la espera de lo que suceda esta madrugada en los partidos de la CONCACAF, un total de 42 selecciones habrán confirmado su participación en la próxima cita mundialista.
Las 6 plazas restantes saldrán de la repesca, que tendrá lugar el parón de selecciones del próximo mes de marzo. El grueso de estas plazas corresponden a la UEFA, que contará con 4 billetes a repartir entre un total de 16 selecciones.
Los dos billetes por asignar saldrán de las repescas internacionales, que enfrentarán a países del resto de confederaciones. Bolivia, Nueva Caledonia, RD Congo e Irak ya han certificado su presencia en esta ronda previa, y dos selecciones de la CONCACAF completarán el elenco una vez disputados los partidos de esta madrugada
¿Qué selecciones participan en la repesca europea para el Mundial 2026?
Segundas de grupo
- Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, República de Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania y República Checa
Vía Nations League
- Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte
¿Qué selecciones están clasificadas para la repesca intercontinental?
- Sudamérica (CONMEBOL): Bolivia
- Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF): 2 plazas por asignar
- África (CAF): RD Congo
- Asia (AFC): Irak
- Oceanía (OCF): Nueva Caledonia
¿Cuándo se juegan las repescas europea e intercontinental para el Mundial 2026?
Las dos fases previas para el Mundial 2026 se disputarán durante el parón de selecciones del próximo mes de marzo. La repesca europea se celebrará del 26 al 31 de dicho mes, mientras que la intercontinental tendrá lugar del 23 al 31.
- Sergi Domínguez: 'No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo
- Bellingham se enfada tras ser sustituido y Tuchel responde: 'El comportamiento es clave
- ¡El Barça recibe la licencia 1B y regresará al Spotify Camp Nou este sábado!
- Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça
- Seis opciones para el Barça desde Rusia... caras, pero sin Euroliga
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubimendi
- El menisco, otra plaga en el Barça