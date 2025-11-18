Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Mundial 2026

Así queda la repesca para el Mundial 2026: cuándo se juega y qué selecciones están clasificadas

Esta última fase eliminatoria terminará de completar el elenco de participantes para la próxima edición de la Copa del Mundo

Italia, una de las selecciones que tendrá que pasar por la repesca para intentar acceder al Mundial 2026

Italia, una de las selecciones que tendrá que pasar por la repesca para intentar acceder al Mundial 2026 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 tiene prácticamente definido su elenco de participantes. Con las plazas UEFA ya cerradas tras la clasificación de España y a la espera de lo que suceda esta madrugada en los partidos de la CONCACAF, un total de 42 selecciones habrán confirmado su participación en la próxima cita mundialista.

Las 6 plazas restantes saldrán de la repesca, que tendrá lugar el parón de selecciones del próximo mes de marzo. El grueso de estas plazas corresponden a la UEFA, que contará con 4 billetes a repartir entre un total de 16 selecciones.

Los dos billetes por asignar saldrán de las repescas internacionales, que enfrentarán a países del resto de confederaciones. Bolivia, Nueva Caledonia, RD Congo e Irak ya han certificado su presencia en esta ronda previa, y dos selecciones de la CONCACAF completarán el elenco una vez disputados los partidos de esta madrugada

¿Qué selecciones participan en la repesca europea para el Mundial 2026?

Segundas de grupo

  • Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, República de Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania y República Checa

Vía Nations League

  • Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte

¿Qué selecciones están clasificadas para la repesca intercontinental?

  • Sudamérica (CONMEBOL): Bolivia
  • Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF): 2 plazas por asignar
  • África (CAF): RD Congo
  • Asia (AFC): Irak
  • Oceanía (OCF): Nueva Caledonia

¿Cuándo se juegan las repescas europea e intercontinental para el Mundial 2026?

Las dos fases previas para el Mundial 2026 se disputarán durante el parón de selecciones del próximo mes de marzo. La repesca europea se celebrará del 26 al 31 de dicho mes, mientras que la intercontinental tendrá lugar del 23 al 31.

