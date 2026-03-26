Mundial 2026
Dónde ver la Repesca del Mundial 2026 hoy por TV y online: horarios y partidos en directo
A qué hora son los partidos de la Repesca del Mundial 2026 y en qué canal televisan las eliminatorias de selecciones por TV
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá avanza sin detenerse hacia su fase final. De las 48 selecciones que formarán parte del cuadro definitivo, 42 han confirmado su presencia de manera oficial con solamente 6 selecciones restantes para reclamar su billete para el torneo. Los últimos integrantes se decidirán estos días a través de la Repesca, una suerte de doble vida para las selecciones que plantea un formato a vida o muerte entre los equipos participantes.
La repesca está organizada a través de dos vías: el repechaje europeo y el internacional. En Europa, los 12 segundos clasificados de cada grupo de Clasificación para el Mundial y las 4 selecciones procedentes de la Nations League quedaron emparejados en cuatro cruces distintos: se repartirán cuatro billetes para la siguiente fase.
En el cruce A, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en casa en la semifinal y, en el caso de pasar, se cruzaría con Gales o Bosnia Herzegovina fuera de casa; en el B, la Polonia de Robert Lewandowski recibirá a Albania en la semifinal y viajará a Ucrania o Suecia en una hipotética final; Turquía y Rumanía por un lado, y Eslovaquia y Kosovo por otro, serán las selecciones que se la jueguen en el cruce C; finalmente, la Dinamarca de Andreas Christensen se mide a Macedonia del Norte en casa y se vería las caras con la República Checa o Irlanda como visitante en caso de llegar a la final.
Jueves 26 de marzo
- Turquía - Rumanía, 18:00 horas (CET)
- Italia - Irlanda del Norte, 20:45 horas (CET)
- Gales - Bosnia y Herzegovina, 20:45 horas (CET)
- Ucrania - Suecia, 20:45 horas (CET)
- Polonia - Albania, 20:45 horas (CET)
- Eslovaquia - Kosovo, 20:45 horas (CET)
- Dinamarca - Macedonia del Norte, 20:45 horas (CET)
- Chequia - República de Irlanda, 20:45 horas (CET)
- Bolivia - Surinam, 23:00 horas (CET)
Viernes 27 de marzo
- Nueva Caledonia - Jamaica, 4:00 horas (CET)
En la llave internacional, los dos mejor clasificados del ranking FIFA, que son Irak y República Democrática del Congo, acceden directos a las dos finales de la repesca. Los otros cuatro se las verán en semifinales, que serán Bolivia - Surinam y Nueva Caledonia - Jamaica a partido único.
Dónde ver la Repesca del Mundial 2026 hoy por TV, online y en directo
La única forma de seguir todos los partidos de la repesca europea de manera íntegra es a través de UEFA.tv. La plataforma ofrecerá todos los partidos y la última hora de los encuentros europeos que decidirán a los seis últimos clasificados al Mundial 2026.
En SPORT les ofreceremos la mejor cobertura de los partidos y de todo lo que suceda en la Repesca para el Mundial 2026.
- “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
- ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
- Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
- Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
- Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
- El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto
- Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
- Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: 'El público es soberano