Dónde ver la Repesca del Mundial 2026 hoy por TV y online: horarios y partidos en directo

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá avanza sin detenerse hacia su fase final. De las 48 selecciones que formarán parte del cuadro definitivo, 42 han confirmado su presencia de manera oficial con solamente 6 selecciones restantes para reclamar su billete para el torneo. Los últimos integrantes se decidirán estos días a través de la Repesca, una suerte de doble vida para las selecciones que plantea un formato a vida o muerte entre los equipos participantes.

La repesca está organizada a través de dos vías: el repechaje europeo y el internacional. En Europa, los 12 segundos clasificados de cada grupo de Clasificación para el Mundial y las 4 selecciones procedentes de la Nations League quedaron emparejados en cuatro cruces distintos: se repartirán cuatro billetes para la siguiente fase.

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia. / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

En el cruce A, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en casa en la semifinal y, en el caso de pasar, se cruzaría con Gales o Bosnia Herzegovina fuera de casa; en el B, la Polonia de Robert Lewandowski recibirá a Albania en la semifinal y viajará a Ucrania o Suecia en una hipotética final; Turquía y Rumanía por un lado, y Eslovaquia y Kosovo por otro, serán las selecciones que se la jueguen en el cruce C; finalmente, la Dinamarca de Andreas Christensen se mide a Macedonia del Norte en casa y se vería las caras con la República Checa o Irlanda como visitante en caso de llegar a la final.

Jueves 26 de marzo Turquía - Rumanía, 18:00 horas (CET)

Italia - Irlanda del Norte, 20:45 horas (CET)

Gales - Bosnia y Herzegovina, 20:45 horas (CET)

Ucrania - Suecia, 20:45 horas (CET)

Polonia - Albania, 20:45 horas (CET)

Eslovaquia - Kosovo, 20:45 horas (CET)

Dinamarca - Macedonia del Norte, 20:45 horas (CET)

Chequia - República de Irlanda, 20:45 horas (CET)

Bolivia - Surinam, 23:00 horas (CET) Viernes 27 de marzo Nueva Caledonia - Jamaica, 4:00 horas (CET)

En la llave internacional, los dos mejor clasificados del ranking FIFA, que son Irak y República Democrática del Congo, acceden directos a las dos finales de la repesca. Los otros cuatro se las verán en semifinales, que serán Bolivia - Surinam y Nueva Caledonia - Jamaica a partido único.

Dónde ver la Repesca del Mundial 2026 hoy por TV, online y en directo

La única forma de seguir todos los partidos de la repesca europea de manera íntegra es a través de UEFA.tv. La plataforma ofrecerá todos los partidos y la última hora de los encuentros europeos que decidirán a los seis últimos clasificados al Mundial 2026.

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