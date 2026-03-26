En directo
MUNDIAL 2026
Repesca del Mundial 2026, en directo: partidos de Italia, Polonia y Suecia, hoy en vivo
Sigue el minuto a minuto de las semifinales de la repesca de la UEFA para la Copa del Mundo 2026
David Raurell
Semifinales de la repesca de la UEFA
Turquía - Rumanía
Dinamarca - Macedonia del Norte
Eslovaquia - Kosovo
Gales - Bosnia-Herzegovina
Italia - Irlanda del Norte
Polonia - Albania
República Checa - Irlanda
Ucrania - Suecia
MIN 17
Ambientazo en Bérgamo para presenciar en directo el partido de Italia:
MIN 15
Repaso a los marcadores
Italia 0-0 Irlanda del Norte
Ucrania 0-1 Suecia
Polonia 0-0 Albania
Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
Eslovaquia 1-0 Kosovo
República Checa 0-0 Irlanda
MIN 8
¡Llegan los primeros goles!
¡Suecia y Eslovaquia se adelantan en sus respectivos partidos!
Gyökeres y Martin Valjent han sido los primeros goleadores de la noche
Ucrania 0-1 Suecia
Eslovaquia 1-0 Kosovo
MIN 7
Otra selección que juega la repesca teniendo jugadores de mucho nombre es Suecia.
El combinado nacional dirigido por Graham Potter cuenta con Gyökeres, Elanga, Bergvall, Roony o Alexander Isak.
MIN 5
Primeros cinco minutos sin goles en ninguno de los siete partidos
Min 3
El último encuentro que ha empezado ha sido el Polonia-Albania.
MIN 1
¡Arrancan los partidos!
En juego las semifinales de la Repesca de cara a la Copa del Mundo 2026
Destacar que en clave Barça también se la juega esta noche Roony Bardghji.
El joven extremo arrancará desde el banquillo el Ucrania-Suecia que se celebra en el Ciutat de València, estadio del Levante.
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan cinco minutos para que arranquen los partidos de las 20:45 horas.
En todos los estadios ya empiezan a saltar los futbolistas al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales.
Toda Italia pendiente del partido
Sin duda, la selección con más nombre que se la juega en esta repesca es Italia.
La Azzurra ya se perdió las dos últimas Copas del Mundo (Qatar 2022 y Rusia 2018) tras ser eliminada a manos de Suecia y Macedonia del Norte.
Toda la presión está en el tejado del cuadro dirigido por Gennaro Gattuso. Un tercer fracaso sería demasiado para un país que cuenta con cuatro estrellas y tiene futbolistas de la talla de Donnarumma, Bastoni o Barella.
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