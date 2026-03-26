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MUNDIAL 2026

Repesca del Mundial 2026, en directo: partidos de Italia, Polonia y Suecia, hoy en vivo

Sigue el minuto a minuto de las semifinales de la repesca de la UEFA para la Copa del Mundo 2026

Robert Lewandowski, con la camiseta de Polonia

Robert Lewandowski, con la camiseta de Polonia / EFE

David Raurell

Semifinales de la repesca de la UEFA

Turquía - Rumanía

Dinamarca - Macedonia del Norte

Eslovaquia - Kosovo

Gales - Bosnia-Herzegovina

Italia - Irlanda del Norte

Polonia - Albania

República Checa - Irlanda

Ucrania - Suecia

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