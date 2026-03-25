Repesca Mundial 2026: Albania, la multicultural selección diseñada con IA

Rodeada por los Balcanes y los Alpes Dináricos, y bañada por los mares Jónico y Adriático, Albania - un destino poco conocido pero con un encanto singular - está a dos partidos de firmar una gesta histórica: jugar una Copa del Mundo.

La selección nacional afronta este jueves 26 de marzo el desafió más importante de su trayectoria. Visita el Estadio Narodowy de Varsovia para enfrentarse a la Polonia de Robert Lewandowski en la primera ronda de la repesca mundialista. El ganador se verá las caras con Ucrania o Suecia.

Sus mayores logros recientes fueron clasificar a la Eurocopa 2016 y Eurocopa 2024. Y es que el país de las ‘águilas’ nunca antes estuvo tan cerca de clasificar para una Copa del Mundo. Significaría derribar un muro histórico y olvidar décadas y décadas de eliminaciones tempranas. Sin ir más lejos, fue precisamente la selección polaca quien truncó las ilusiones albanesas en el proceso clasificatorio hacia Qatar 2022.

La Federación Albanesa de Fútbol se fundó el 6 de julio de 1930, pero se afilió a la FIFA dos años después. Albania tuvo que esperar 16 años para jugar su primer partido internacional: fue en 1946 contra Yugoslavia, en la Copa de Naciones de los Balcanes que se adjudicó tras vencer a Rumanía en la final. Pese a ser invitada a a jugar en la Copa Mundial de 1934, Copa Mundial de 1938 y Copa Mundial de 1950, no pudo participar por cuestiones de índole económico y logístico.

Ficha técnica Continente: Europa Habitantes:2.363.314 (2026) Superficie: 28.750 km2 Densidad: 82 hab./km² Capital: Tirana Idioma oficial: albanés Moneda: Leks

Formó parte de una fase clasificatoria para un Mundial por primera vez en 1964, para la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, pero sólo logró sumar un punto en los seis partidos que disputó.

En la fase de clasificación para el Mundial, el combinado dirigido por Sylvinho compitió en un grupo que incluía a equipos como Inglaterra, Serbia, Letonia y Andorra. Con un juego sólido, especialmente en defensa y con rápidos contraataques, logró acabar en segundo puesto de su grupo, lo que le abrió la puerta a la repesca.

En el camino, se destacaron victorias claves en casa y empates valiosos fuera, demostrando una resistencia notable ante selecciones tradicionalmente más fuertes, como ocurrió con España o Italia, a quienes puso en apuros en la última Eurocopa.

Influencia del Calcio

El éxito del proyecto que lidera el exazulgrana Sylvinho se explica, en mayor medida, por la influencia del fútbol italiano, pues la columna vertebral de la plantilla se forjó en el Calcio. En la retaguardia, nombres como los de Djimsiti y Ismajli, centrales de Atalanta y Torino, respectivamente, aportan rigor defensivo y orden táctico.

Kristjan Asllani, una de las caras visibles de Albania / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

En la medular, Ramadani, clave en el Lecce, ejerce de pulmón, mientras que Kristjan Asllani pone la magia en la creación. La responsabilidad del gol recae sobre Uzuni, Muçi o Broja, joven ariete del Burnley. La experiencia de Elseid Hysaj, jugador con más partidos de la historia (95) de la selección, o de Bajrami aporta el oficio necesario para este tipo de citas.

Selección Seudónimo: Shqiponjat o Kuq e Zinjtë (Las Águilas o Rojo y Negros) Confederación: UEFA Ranking Mundial FIFA: 63 Seleccionador: Sylvinho (desde 2023) Estrella: Armando Broja/Kristjan Asllani

Aroma culé

Es bien sabido que, en la selección nacional, los albaneses de nacimiento pueden contarse con los dedos de una mano. El reclutamiento de futbolistas con sangre albanesa en sus venas pero nacidos en el extranjero es un proceso tedioso, así lo reconoció el campeón de Europa con el Barça y seleccionador de las ‘águilas’, Sylvinho.

Sylvinho, seleccionador de Albania desde 2023 / EFE

Curiosamente, se recurrió a la Inteligencia Artificial para identificar y confeccionar una lista de jugadores albaneses por el mundo. Un proceso que ejecuta el analista informático Alarico Rossi, quien, inspirado en un sistema usado en la NFL, logró facilitarle la vida a Sylvinho. El 73% de los jugadores de Albania en la Eurocopa 2024 fueron fruto de la IA. Tan solo siete de los 26 convocados son albaneses de nacimiento.

Balliu, un catalán nacionalizado albanés

El caso más llamativo es el de Iván Balliu, lateral del Rayo Vallecano formado en La Masia y nacido en Caldes de Malavella (Girona). En 2017, cuando militaba en el Metz, la federación del país balcánico contactó con él: “Me habían llegado muchos mensajes de aficionados pero desconocía el motivo”, aseguró.

Por lo visto, en Albania, más de 4000 personas comparten el apellido Balliu. Su padre y abuelo descubrieron que tenía antecedentes del país con capital en Tirana y pudo ser nacionalizado gracias a que en Albania se permite entregar pasaportes y la nacionalidad a aquellos ciudadanos que presenten algún tipo de parentesco.

Ivan Balliu posa con la camiseta de Albania. / David Castro

No pisó territorio albanés hasta su primera convocatoria. Su debut fue en 2017, en la derrota ante España en el Rico Pérez de Alicante. Y es uno de los fijos de Sylvinho.

Noticias relacionadas

De superar su eliminatoria de repesca, Albania se uniría al grupo F junto con Países Bajos, Japón y Túnez. Que la fuerza les acompañe.