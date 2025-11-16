¿Cómo funciona la repesca europea para el Mundial 2026? Formato, fechas y selecciones que participan

El Mundial 2026 comienza a tomar forma. El número de selecciones que han confirmado su participación en la próxima edición de la Copa del Mundo cada vez es más grande, y a lo largo de los próximos días se conocerá la identidad de los 48 países que acudirán a Estados Unidos, México y Canadá en busca del trofeo más ansiado del planeta.

Una parte significativa de este elenco estará formado por selecciones europeas, ya que la UEFA dispone de 16 plazas para la cita mundialistas. Las 12 primeras irán a parar para los 12 líderes de los grupos de clasificación, mientras que las 4 restantes saldrán de una repesca que apunta a ser tan caótica como emocionante.

El elenco de participantes en la repesca será sorprendentemente amplio en comparación con el reducido número de plazas. Esta ronda previa estará compuesta por un total de 16 participantes: los 12 segundos clasificados de cada grupo y 4 selecciones procedentes de la Nations League.

Mientras que el primer grupo es fácil de detectar, el segundo presenta más matices. Los últimos 4 billetes corresponden a aquellas selecciones que terminaron como líderes en sus respectivos grupos de la Nations League y no ocupan ni la primera ni la segunda posición en la fase clasificatoria para el Mundial 2026.

¿Qué selecciones están clasificadas para la repesca europea del Mundial 2026?

Segundas de grupo Alemania o Eslovaquia (Grupo A)

Suiza o Kosovo (Grupo B)

Dinamarca o Escocia (Grupo C)

Ucrania (Grupo D)

España o Turquía (Grupo E)

República de Irlanda (Grupo F)

Países Bajos o Polonia (Grupo G)

Austria o Bosnia-Herzegovina (Grupo H)

Italia (Grupo 1)

Macedonia del Norte o Gales (Grupo J)

Albania (Grupo K)

República Checa (Grupo L) Vía Nations League Rumanía

Suecia

Irlanda del Norte

Macedonia del Norte o Gales

¿Cuál es el formato de la repesca europea del Mundial 2026?

Una vez confirmado el elenco final de participantes, las 16 selecciones que accedan a la repesca quedarán divididas en cuatro bombos. El sorteo de esta fase dividirá a los participantes en cuatro eliminatorias compuestas por cuatro selecciones

Cada una de estas eliminatorias estará compuesta por dos semifinales y una final, y todas ellas serán a partido único. Los cuatro ganadores de sus respectivos cruces serán los agraciados con el billete hacia el Mundial 2026.

¿Cuándo se juega la repesca europea del Mundial 2026?

El sorteo de la repesca de la UEFA tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, sede habitual de este tipo de ceremonias. El evento se celebrará apenas un día después de la disputa de los últimos partidos de la fase clasificatoria.

La repesca europea para el Mundial 2026 está prevista para el parón de selecciones del próximo marzo, por lo que se celebrará entre el 26 y el 31 de dicho mes.