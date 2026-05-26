Remiro se pronuncia tras quedarse fuera de la lista del Mundial

Luis de la Fuente despejó este lunes las dudas con la convocatoria definitiva de la selección española para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Una de las grandes incógnitas antes de hacerse pública la lista estaba en la portería y en qué guardametas representarían a España en la cita mundialista.

Entre los candidatos para ocupar las tres plazas figuraban Álex Remiro, David Raya, Unai Simón y Joan García. Remiro, Raya y Unai Simón habían sido habituales en las convocatorias de De la Fuente, mientras que Joan García solo había entrado en la última lista.

Finalmente, el seleccionador volvió a confiar en Unai Simón, que todo apunta a que será el portero titular, además de David Raya y Joan García, Zamora de LaLiga. De esta manera, Remiro se quedó fuera de la convocatoria para el Mundial.

El mensaje de Remiro

El guardameta de la Real Sociedad habló este martes en el aeropuerto de Barcelona, donde se mostró sereno pese a la decepción por no entrar en la lista definitiva. “Sé dónde estoy, sé lo que quiero y ahora quiero desconectar, vacaciones y apoyar a España en el Mundial para que disfrutemos todos”, aseguró.

Lejos de mostrarse abatido, Remiro dejó claro que entiende la decisión del seleccionador: “No, no, al final el nivel es altísimo. Estoy tranquilo por lo que he hecho durante todo el año para poder estar ahí y asumiendo que los tres que han entrado son porteros de muchísimo nivel. Eso habla bien del equipo que tenemos, de los porteros que tenemos y de España en general”.

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Además, el portero vasco desveló que la conversación con Luis de la Fuente fue cercana y cordial. “Sí, siempre, siempre cariñoso”, afirmó sobre el mensaje que le trasladó el técnico riojano tras comunicarle su ausencia en la convocatoria.