La reivindicación de Mbappé en el Mundial

Según l'Équipe, el francés ha decidido hacer boicot a 'Budweiser', la marca de cervezas que patrocina los 'MVPs' del Mundial Mbappé sigue con su política de no ser la cara visible de marcas de comida basura, apuestas deportivas o bebidas alcohólicas

Mbappé tiene muy claro que quiere mantener su buena imagen de cara al público. Sabe que influye notablemente en muchísimos niños y no quiere ser la cara visible de marcas que fomenten la comida basura, apuestas deportivas o bebidas alcohólicas. Es por ello que, fiel a sus principios también en este Mundial, ha decidido no comparecer en público y, sobre todo, que, si hay una cámara de por medio, él no esté cerca de la publicidad de una empresa de este tipo.

Es por ello que, según l'Équipe, Mbappé ha hecho boicot a comparecer en rueda de prensa y, por encima de todo, a salir fotografiado con el premio de MVP junto a la marca de cervezas Budweiser, que patrocina el premio individual después de cada partido. De esta forma, el crack francés se quiere sentir alejado de los focos por un lado y, por otro, con la conciencia tranquila sabiendo que está siendo fiel a sus principios.

El de Bondy no se va a fotografiar ni a grabar en una imagen junto a empresas de este tipo puesto que ya ha dejado claro que no quiere que se le relacione. Su decisión le está costando multas económicas a la Federación Francesa. Sin embargo, Mbappé no cambiará su plan. No quiere hablar para que no se le pregunte por su futuro y tampoco dará pie para que se le pueda grabar junto a marcas que no le representan.