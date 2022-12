Regragui: "Quedar terceros pondría el listón más alto"

El seleccionador de Marruecos no ha digerido la derrota contra Francia, y cree que estuvieron cerca de derrotar a la campeona El técnico marroquí se deshizo en elogios sobre Modric y no ocultó su admiración por el "extraordinario" jugador croata contra el que se enfrentará

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, reconoció que es difícil movilizar a sus tropas. Sobretodo tras perder ante Francia y caer en semifinales. Aún así, considera que para su país, el partido por el tercer puesto es importante para "traer una medalla de bronce que pondría todavía más alto el listón".

El técnico de Marruecos consideraba que su selección podría ganar el Mundial. "No voy a engañar a nadie, este no es el partido que nos habría gustado jugar."

Regragui trató de animar a sus jugadores asegurando que lo conseguido es histórico, llevando a Marruecos a ser el primer país africano que llega a semifinales de un Mundial. "Vamos a jugar nuestro séptimo partido de un Mundial en un mes mientras que habíamos jugado seis en los últimos 20 años"

El seleccionador se mostró convencido de que Croacia saldrá a por la victoria para poner el mejor broche posible a la carrera de Luka Modric, y afirmó que tratarán de dar la réplica.

"No sé si será el último partido de Modric, que es uno de los mejores jugadores de la historia, pero sé que es un gran competidor y que querrá acabar bien. Por eso vamos a afrontarlo con mucho respeto", dijo Regragui, que no ocultó su admiración por el extraordinario jugador croata. "Lo que está haciendo a sus 37 años es increíble. Menos mal que ganó un Balón de Oro, lo merece", dijo.

El encuentro que decidirá la selección de bronce ya se vio en la fase de grupos. El pasado 23 de noviembre, Marruecos y Croacia empataron a cero.

El técnico marroquí dijo que el partido no tendrá nada que ver con el que jugaron en la fase de grupos, el primero de ambos equipos, en el que se respetaron mucho porque ninguno de los dos quería empezar mal la competición. "Ahora estará más abierto, los dos equipos estarán más desatados, creo que habrá más espacios", afirmó.

Regragui reconoció que no ha digerido la derrota contra Francia, y cree que estuvieron "cerca de derrotar a la campeona" y lamentó no haber tenido la profundidad de banquillo de su rival. "Ellos también tenían muchas bajas, pero se las pueden permitir. Nosotros no", dijo el técnico.

Regragui anunció que no hará muchos cambios para el partido contra Croacia, aunque descartó al capitán Romain Saiss y las dudas de los defensas Naif Aguerd y Noussair Mazraoui y del delantero Youssef En-Nesyri.